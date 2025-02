Laptop Windows 11 con CPU Intel a 199€: l'offerta è IMPERDIBILE

Le unità in promozione sono poche, potrebbero andare esaurite a breve: ti consigliamo dunque di approfittarne ora. Ci stiamo riferendo all’offerta a tempo su Amazon che propone un laptop versatile e dal design elegante al prezzo stracciato di soli 199 euro. Il forte sconto sul modello bvate B5 è applicato in automatico, non devi nemmeno attivare coupon.

Affare su Amazon per il laptop bvate B5

Vanta un voto medio pari a 4,6/5 assegnato dalle recensioni sull’e-commerce. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 con licenza ufficiale e ricezione immediata degli aggiornamenti rilasciati e delle nuove funzionalità distribuite da Microsoft. Elenchiamo di seguito le specifiche tecniche principali, rimandando alla scheda completa per tutte le altre informazioni.

Display Full HD da 14 pollici con pannello IPS;

processore Intel Celeron N4020;

6 GB di RAM e SSD da 256 GB;

connettività Wi-Fi dual band e Bluetooth;

webcam con microfono e altoparlanti;

batteria con autonomia elevata.

Tra gli altri punti di forza c’è anche il meccanismo di apertura dello schermo, in grado di ruotare fino a un massimo di 180 gradi. Al prezzo finale di soli 199 euro, il laptop bvate B5 è un affare da cogliere al volo. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla produttività di base, allo studio, alla navigazione online e all’intrattenimento multimediale nel tempo libero. Trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe andare offline o risultare sold out da un momento all’altro.

Puoi contare sulla spedizione gratuita gestita dalla rete logistica di Amazon (senza passare da intermediari) per il massimo dell’affidabilità. C’è anche la consegna gratuita assicurata entro domani se lo compri adesso.