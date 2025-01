Laptop Windows 11 con CPU Intel a 199€: l'OFFERTA di Amazon

Il 2025 si apre con l’offerta a tempo di Amazon che taglia il prezzo di bvate B5, il laptop con sistema operativo Windows 11 proposto oggi in forte sconto sull’e-commerce, acquistabile al prezzo stracciato di soli 199 euro. Le sue caratteristiche lo rendono adatto alla navigazione, allo streaming, allo studio e anche alla produttività di base. Nella confezione è incluso un mouse senza fili.

bvate B5: le specifiche tecniche del laptop economico

Tra le specifiche tecniche in dotazione vale la pena citare il processore Intel Celeron N4020 con chip grafico integrato, 6 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione, webcam con microfono, altoparlanti, moduli Wi-Fi e Bluetooth per la connettività wireless, una gamma completa di porte fisiche e una batteria con autonomia elevata. Il display è da 14 pollici con risoluzione Full HD e pannello IPS per una visibilità perfetta da ogni angolazione. Puoi trovare tutte le altre informazioni che cerchi nella descrizione completa.

Non servono coupon da attivare o codici promozionali da inserire: lo sconto è automatico e porta il laptop del marchio bvate (modello B5) al prezzo minimo storico di soli 199 euro, una spesa davvero irrisoria. Come anticipato, si tratta di un’offerta a tempo e che potrebbe dunque scadere da un momento all’altro.

Se lo ordini adesso lo riceverai direttamente a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita. La spedizione è gestita direttamente da Amazon, attraverso la sua rete logistica, senza passare da intermediari e dunque con il massimo dell’affidabilità. Il voto medio ottenuto nelle recensioni pubblicate dai clienti è un perfect score: 5/5.