 Laptop Windows 11 a 199 euro: non perdere questa offerta
Processore Intel e sistema operativo Windows 11 per questo laptop, in offerta a tempo su Amazon al prezzo stracciato di soli 199 euro.
Processore Intel e sistema operativo Windows 11 per questo laptop, in offerta a tempo su Amazon al prezzo stracciato di soli 199 euro.

Al prezzo stracciato di soli 199 euro, questo laptop ha tutto ciò che serve per lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale: è bvate B5. Può contare sul sistema operativo Windows 11, preinstallato e pronto all’uso, con licenza Microsoft per ricevere gli aggiornamenti distribuiti e le patch di sicurezza. Nella confezione è incluso un mouse wireless.

Compra il laptop a soli 199 euro

Le specifiche tecniche del laptop bvate B5

Il telaio ha un design sottile e uno stile elegante, che ospita un display Full HD da 14 pollici. Al suo interno ci sono il processore Intel Celeron N4020 con chip grafico Intel UHD 600, 6 GB di RAM DDR4 e SSD da 256 GB per lo storage (espandibile fino a 1 TB). Non mancano poi la webcam con microfono, la connettività Wi-Fi dual-band e Bluetooth e una batteria con autonomia elevata, senza dimenticare le porte mostrate qui sotto. Dai uno sguardo al resto delle specifiche tecniche per maggiori informazioni.

Le caratteristiche del laptop bvate B5

Il risparmio è notevole: grazie al forte sconto disponibile in questo momento puoi acquistare il laptop bvate B5 al prezzo di soli 199 euro. Si tratta di un vero affare, per un notebook completo e versatile. Deve essere applicata alla tastiera QWERTY internazionale la membrana inclusa per avere il layout di quella italiana.

bvate PC Portatile 14 pollici Notebook Win 11 upto 2.8 GHz 256 GB ROM Supporta l’espansione SSD 1TB Celeron N4020 2.4G+5G WiFi 4.2 USB HDMI Tastiera italiana membrana mouse senza fili-Gray-V

Compra il laptop a soli 199 euro

Essendo un’offerta a tempo, potrebbe andare sold out in fretta. Di certo farà gola a molti, soprattutto tra chi è alle prese con il Back to School e sta cercando un portatile economico. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro domani senza spese aggiuntive per la consegna (la spedizione è gestita da Amazon).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 set 2025

Davide Tommasi
24 set 2025
