Laptop Windows 11 a 199 euro: non perdere questa offerta

Al prezzo stracciato di soli 199 euro, questo laptop ha tutto ciò che serve per lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale: è bvate B5. Può contare sul sistema operativo Windows 11, preinstallato e pronto all’uso, con licenza Microsoft per ricevere gli aggiornamenti distribuiti e le patch di sicurezza. Nella confezione è incluso un mouse wireless.

Le specifiche tecniche del laptop bvate B5

Il telaio ha un design sottile e uno stile elegante, che ospita un display Full HD da 14 pollici. Al suo interno ci sono il processore Intel Celeron N4020 con chip grafico Intel UHD 600, 6 GB di RAM DDR4 e SSD da 256 GB per lo storage (espandibile fino a 1 TB). Non mancano poi la webcam con microfono, la connettività Wi-Fi dual-band e Bluetooth e una batteria con autonomia elevata, senza dimenticare le porte mostrate qui sotto. Dai uno sguardo al resto delle specifiche tecniche per maggiori informazioni.

Il risparmio è notevole: grazie al forte sconto disponibile in questo momento puoi acquistare il laptop bvate B5 al prezzo di soli 199 euro. Si tratta di un vero affare, per un notebook completo e versatile. Deve essere applicata alla tastiera QWERTY internazionale la membrana inclusa per avere il layout di quella italiana.

Essendo un’offerta a tempo, potrebbe andare sold out in fretta. Di certo farà gola a molti, soprattutto tra chi è alle prese con il Back to School e sta cercando un portatile economico. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua entro domani senza spese aggiuntive per la consegna (la spedizione è gestita da Amazon).