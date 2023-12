L'Aspirabriciole professionale di Xiaomi crolla al MINIMO STORICO con il COUPON

L’aspirabriciole HOTO by Xiaomi è una potente e versatile soluzione per tutte le esigenze di pulizia. Equipaggiato con un motore senza spazzole, offre un’aspirazione potente di 15.000 Pa, rendendolo ideale per catturare peli di animali, piccoli oggetti e polvere con estrema facilità.

Oltre alle sue capacità di aspirazione, questo dispositivo si trasforma in un soffiatore ad aria compressa altamente efficiente. Grazie alla sua pompa ad aria ad alta velocità che genera un flusso d’aria di 500 L/min, l’aspirabriciole può rapidamente gonfiare oggetti come kayak, anelli da nuoto e attrezzatura da campeggio. Il soffiatore ad aria è anche prezioso per la pulizia di zone difficili da raggiungere, come le fessure delle tastiere o i bordi dei mobili.

Con un ingegnoso design 4-in-1, l’aspirabriciole HOTO combina funzioni di aspirazione, soffiaggio, gonfiaggio e sigillamento sottovuoto in un unico dispositivo, offrendo un compagno di pulizia completo per una vasta gamma di attività.

Nonostante la sua potenza, l’aspirabriciole HOTO by Xiaomi mantiene una straordinaria leggerezza e compattezza, pesando solamente 356 g. Questa caratteristica lo rende facilmente trasportabile e stoccabile, mentre la batteria da 1900 mAh garantisce un’autonomia di fino a 30 minuti di pulizia senza interruzioni. Sia che tu debba affrontare piccoli disordini quotidiani o compiti di pulizia più impegnativi, l’aspirabriciole HOTO è pronto a soddisfare ogni tua esigenza.