Password manager: LastPass indipendente da LogMeIn

Rivoluzione in vista per LastPass, che si appresta a diventare una società indipendente da LogMeIn che l'aveva acquisita nel 2015 con un investimento quantificato in 110 milioni di dollari. O meglio, come si legge nel comunicato stampa ufficiale, sarà una standalone cloud security company. Il password manager, uno dei più celebri e diffusi, conta oggi oltre 30 milioni di utenti e 85.000 account business nel mondo.

Quali sono i cambiamenti in arrivo? La promessa è quella di assistere al debutto di miglioramenti riguardanti la qualità del servizio e ritmi di sviluppo più serrati. Previsti inoltre passi in avanti per quanto riguarda l'esperienza offerta sui dispositivi mobile, l'integrazione delle soluzioni proposte dalle terze parti, il servizio di assistenza e l'interfaccia del sito Web. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Bill Wagner, Presidente e CEO di LogMeIn.

La portata sostanziale di LastPass, la sua tremenda crescita e la sua posizione di leadership sul mercato, unite all'importanza del brand, la rendono un candidato perfetto per cogliere nuove opportunità in veste di società indipendente.

We’ve heard from our customers and our priorities remain focused on the customer experience. Moving forward as a standalone cloud security company means expansion for LastPass. 📈 https://t.co/JKAioWXnrb pic.twitter.com/VLhOfVAhQa — LastPass (@LastPass) December 14, 2021

All'inizio dell'anno gli utenti della versione gratuita di LastPass si sono trovati a dover fare i conti con una novità tutt'altro che gradita: una scelta forzata tra la gestione dei codici d'accesso su computer o dispositivi mobile in alternativa alla sottoscrizione di un abbonamento Premium. Fortunatamente, la alternative non mancano. Sempre nei primi mesi del 2021, un team di ricercatori ha individuato ben sette tracker nascosti nell'app.