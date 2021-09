LogMeIn Rescue: il supporto remoto che aiuta le aziende

Affrontare il percorso di transizione digitale è importante per i business di ogni categoria e settore, farlo nel modo giusto è essenziale: entra qui in gioco una realtà come l'italiana Ourvision, impegnata ormai da diversi anni nel fornire supporto ad aziende, liberi professionisti e Pubblica Amministrazione, attraverso soluzioni efficienti e personalizzate, confezionate su misura per soddisfare ogni specifica esigenza. Con sede nel cuore della Capitale, la società si pone come obiettivo quello di offrire strumenti in grado di snellire i flussi di lavoro, aumentandone l'efficienza e diminuendo di conseguenza i costi operativi.

Lo fa, tra le altre cose, in qualità di distributore italiano di LogMeIn, provider che fornisce la suite GoTo composta da soluzioni e piattaforme studiate per supportare al meglio lo smart working, con un'attenzione particolare alla cybersecurity, potenziando la produttività dei collaboratori impegnati da remoto. Ecco le principali.

GoToMeeting per videoconferenze semplici da organizzare, sicure e accessibili da qualsiasi dispositivo, computer desktop, laptop oppure smartphone e tablet, con funzionalità avanzate a partire da quelle per registrazione e condivisione;

per videoconferenze semplici da organizzare, sicure e accessibili da qualsiasi dispositivo, computer desktop, laptop oppure smartphone e tablet, con funzionalità avanzate a partire da quelle per registrazione e condivisione; GoToWebinar per rendere agevole la creazione e la distribuzione di eventi live o pre-registrati riguardanti marketing, formazione e comunicazione, coinvolgendo centinaia di partecipanti in contemporanea, con sondaggi e altri strumenti utili a mantenere alta l'attenzione del pubblico;

per rendere agevole la creazione e la distribuzione di eventi live o pre-registrati riguardanti marketing, formazione e comunicazione, coinvolgendo centinaia di partecipanti in contemporanea, con sondaggi e altri strumenti utili a mantenere alta l'attenzione del pubblico; GoToRoom con un kit destinato alle sale conferenze, composto da elementi hardware già configurati e capaci di ricevere automaticamente gli aggiornamenti, potenziato dall'integrazione con le più diffuse soluzioni di Microsoft e Google;

con un kit destinato alle sale conferenze, composto da elementi hardware già configurati e capaci di ricevere automaticamente gli aggiornamenti, potenziato dall'integrazione con le più diffuse soluzioni di Microsoft e Google; GoToTraining per le sessioni di formazione con tool dedicati al coinvolgimento degli allievi attraverso sondaggi e test per valutare le conoscenze acquisite, suddivisione dei partecipanti in gruppi di lavoro e condivisione di una lavagna virtuale o di elementi multimediali.

Smart working e cybersecurity, Ourvision: Il futuro è da remoto

La scelta dello slogan non è affatto casuale: Il futuro è da remoto . Si tratta di una dichiarazione d'intenti ancor prima che di un motto, la sintesi perfetta della volontà di proporre servizi dedicati a formazione, assistenza e sicurezza che sappiano tenere conto delle rinnovate necessità di ogni business, anche quelle dettate dai cambiamenti che hanno interessato e stanno ancora oggi interessando le modalità di collaborazione, sempre più fondate sulle dinamiche proprie dello smart working.

Siamo tutti consapevoli di come il periodo più duro della crisi sanitaria abbia costretto le aziende e il loro personale ad adottare nuovi strumenti e nuove strategie: il bisogno di far fronte a un ostacolo improvviso ha però portato alla luce enormi opportunità, di cui si potrà continuare a beneficiare dopo che la morsa della pandemia avrà finalmente lasciato spazio a una nuova normalità.

Tra i prodotti di LogMeIn offerti da Ourvision, oltre alla già citata suite GoTo (GoToMeeting, GoToWebinar, GoToConnect e GoToTraining), c'è Rescue di LogMeIn, che fa della flessibilità, dell'affidabilità e della scalabilità i suoi principali punti di forza. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e come funziona.

Rescue, la soluzione per il supporto remoto multipiattaforma

La soluzione si rivolge a tutti coloro che, per le ragioni più differenti e disparate, si trovano a dover fornire a utenti o clienti un supporto remoto multipiattaforma, indipendentemente dall'estensione del business gestito. Ciò avviene anzitutto per risolvere i problemi di natura tecnica accedendo direttamente in totale sicurezza e previo consenso al device del cliente, ottimizzando così i tempi rispetto a quanto richiederebbe un intervento di personale specializzato in loco. I vantaggi sono enormi e si manifestano in primis sotto forma di un abbattimento dei costi oltre che in un risparmio di tempo prezioso e in tutele sul fronte della cybersecurity. Questo l'elenco delle caratteristiche più importanti.

Supporto multipiattaforma: compatibilità garantita per tutte le tipologie di dispositivi, dai computer con sistema operativo Windows e Mac fino a quelli mobile come smartphone e tablet ormai impiegati su larga scala per lo smart working;

esperienza personalizzata: c'è tutto il necessario per offrire un servizio brandizzato e in linea con le esigenze specifiche di ognuno;

sicurezza senza compromessi: protezioni di livello aziendale per la cybersecurity, così da poter contare su una totale tranquillità per utenti e dati;

Live Guide: una avanzata tecnologia di co-browsing ideata per potenziare le modalità di interazione con i clienti;

Live Lens: gli addetti al supporto da remoto possono vedere ogni problema e risolverlo a distanza grazie alla trasmissione video in diretta dalla fotocamera del dispositivo del cliente;

integrazioni pronte all'uso: solide API (Application Programming Interface) aperte utili all'implementazione sicura nelle infrastrutture esistenti.

Tra le peculiarità di Rescue appena elencate, la disponibilità di API merita senza dubbio un'attenzione particolare, in quanto ne consente l'integrazione all'interno delle pagine ospitate sui propri siti Web e nelle proprie applicazioni, in modo semplice e veloce, senza l'obbligo di passare da complicati processi di setup o configurazione. È prevista la possibilità di interagire attraverso una chat testuale con logo personalizzato e la compatibilità con decine di lingue da tutto il mondo.

Nulla è lasciato al caso in termini di sicurezza, grazie all'impiego del protocollo TLS 1.2 (Transport Layer Security) con crittografia AES a 256-bit (Advanced Encryption Standard) e dell'autenticazione a due fattori, ormai requisito fondamentale. A questo si aggiunge la creazione di report contenenti informazioni dettagliate relative a ogni sessione, con dati riguardanti le prestazioni dei tecnici, la cronologia degli accessi effettuati e altre metriche.

Uno degli altri punti di forza di Rescue è senza dubbio quello costituito dagli strumenti per la diagnostica remota che si occupano di individuare il problema, di indagarne le cause e la natura, consigliando infine una possibile soluzione da applicare. Il tutto in modo rapido e automatico, tenendo conto dei criteri di cybersecurity e in linea con le aspettative di un contesto come quello caratterizzato dallo smart working, evitando così di far perdere tempo in ricerche manuali che talvolta si rivelano infruttuose. L'accesso può inoltre essere eseguito se all'altro capo del collegamento l'operatore è assente, dunque anche durante le pause pranzo oppure fuori dal normale orario di lavoro.