LastPass mette a disposizione Premium gratis per un mese

Per salvaguardare le tue informazioni di accesso, in particolare se possiedi numerosi account, è fondamentale dare la priorità alla protezione delle tue credenziali.

A tale scopo, è altamente consigliabile utilizzare un password manager come LastPass.

Utilizzando funzionalità all’avanguardia come la crittografia e il monitoraggio delle violazioni, LastPass garantisce la creazione di un deposito sicuro in cui puoi archiviare in modo sicuro non solo le tue credenziali ma anche documenti vitali, informazioni di pagamento e altri file importanti.

LastPass offre sia piani gratuiti che a pagamento, offrendo agli utenti la possibilità di provare gratuitamente i piani a pagamento per un periodo di prova di 30 giorni.

Cosa si ottiene con LastPass?

Con un canone mensile di soli € 2,90, il piano LastPass Premium offre l’accesso a tante funzionalità.

In questo piano sono inclusi ulteriori vantaggi esclusivi, come la funzione “Accedi e vai“, che consente l’accesso istantaneo a tutti i tuoi account senza la necessità di ricordare le singole password.

Inoltre, il piano fornisce una cassaforte digitale per archiviare in modo sicuro documenti importanti, carte di pagamento e note importanti, tra le altre cose.

Incluso in LastPass c’è un compilatore automatico chiamato Authenticator, che accelera il processo di inserimento delle informazioni di accesso eliminando la necessità di digitazione manuale.

Inoltre, LastPass fornisce un mezzo sicuro per condividere password e altri dati sensibili con altri utenti, salvaguardando la segretezza delle proprie credenziali.

C’è anche la possibilità di migliorare la sicurezza del tuo account incorporando ulteriori livelli di protezione. Questi livelli possono includere il riconoscimento delle impronte digitali, passcode monouso o altri metodi di autenticazione simili.

Di conseguenza, la sicurezza complessiva viene notevolmente rafforzata. Inoltre, il servizio è sottoposto a regolari verifiche indipendenti e detiene certificazioni internazionali per garantire il rispetto dei più aggiornati protocolli di sicurezza.

Per garantire la sicurezza delle tue credenziali di accesso, hai la possibilità di provare LastPass gratuitamente o abbonarti ai piani Premium o Family.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.