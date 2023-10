LastPass Premium è il Password Manager da provare gratis oggi

Un Password Manager può fare la differenza: oggi, infatti, il tema della sicurezza informatica è sempre più importante ed è fondamentale trovare un modo per differenziare le password dei propri account, senza perderle e dimenticarle. Grazie a un gestore di password è, quindi, possibile semplificarsi la vita ma senza alcun compromesso sulla sicurezza.

La scelta giusta in questo momento è LastPass Premium. Si tratta di un Password Manager completo e multi-piattaforma, con tante funzionalità aggiuntive mirate a garantire la massima sicurezza e un’usabilità completa. Il servizio costa appena 2,90 euro al mese (con fatturazione annuale). Per tutti i nuovi clienti, però, c’è una prova gratuita di 30 giorni.

Per accedere subito alla prova (non c’è bisogno di inserire una carta di pagamento) è sufficiente seguire il link riportato qui di sotto. In questo momento, il Password Manager di LastPass è la soluzione giusta per accedere a uno strumento completo per la gestione dei propri dati.

LastPass Premium: prova gratis per il Password Manager

Con LastPass Premium è possibile avere tutte le proprie password sempre a disposizione, su tutti i dispositivi. Il servizio include diverse funzionalità aggiuntive che vanno ben oltre alla semplice archiviazione (in sicurezza) dei dati d’accesso.

C’è 1 GB di spazio in cloud per l’archiviazione di file crittografata ed è possibile sfruttare il sistema per l’inserimento automatico delle password. Da notare che LastPass Premium include anche il generatore di password (in grado di creare combinazioni complesse per password ad alta sicurezza) e una dashboard per la gestione di tutte le chiavi d’accesso.

Per tutti i nuovi utenti è possibile provare gratuitamente per un mese il servizio garantito da LastPass Premium. La prova gratuita è accessibile direttamente online, semplicemente cliccando sul box qui di sotto, raggiungendo il sito ufficiale e completando la creazione di un nuovo account. Da notare che non è necessario inserire una carta di pagamento per completare la registrazione.

