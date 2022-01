Lautaro Martinez: El Toro neroazzurro in chiave USB

Può essere semplice utility, oppure un simpatico regalo per un appassionato, o ancora un omaggio per i tifosi più affezionati: chi sta cercando una memoria in chiave neroazzurra oggi incontra uno sconto su Amazon che fa al caso suo. La chiavetta USB, oltre ad una cospicua memoria, mette a disposizione anche un originale design in cui colori sono quelli dell'Inter e la cui sagoma è facilmente distinguibile: è quella di Lautaro “El Toro” Martinez.

Una chiavetta USB 3.0 da 32GB al prezzo di 17,50 euro (-12%), nascosta all'interno di un case a prova di caduta. Velocità (di trasmissione) e resistenza (agli urti) non mancano, così come la fantasia (del design) e le braccia incrociate dopo il gol.

La chiavetta è costata 20 euro fino a poche ore fa, ora è disponibile per uno sconto a termine che giunge a pochi giorni dalla vittoria nella Supercoppa italiana e il passaggio del turno in Coppa Italia. Laddove il cuore batte su questi colori, braccia incrociate e USB nel carrello: El Toro ha ancora parecchio da lasciare nella tua memoria.

Per i più tradizionalisti c'è in oltre un omaggio al passato: numero 4 sul pantaloncino, fascia al braccio, 19,90 euro il prezzo: è la chiavetta in omaggio a capitan Javier Zanetti.