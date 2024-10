L'autunno è qui: ecco i 3 film che devi guardare su NOW

Con l’arrivo dell’autunno, le serate si fanno più fredde e il divano diventa il rifugio perfetto per una maratona di film. Se non sai cosa guardare, NOW offre un catalogo ricco di contenuti imperdibili: ecco la nostra selezione, che comprende tre film che sapranno non solo conquistarti il cuore ma anche farti riflettere.

Tre film da guardare in autunno

1. Settembre (Commedia – 2022)

Uno dei film italiani più acclamati degli ultimi anni, “Settembre” ha ricevuto ben 2 David di Donatello come opera prima della regista Giulia Steigerwalt. Questa commedia racconta le storie intrecciate di tre persone che, di ritorno dalle vacanze, si trovano pronte a cambiare vita. Il film esplora con delicatezza i sentimenti umani e le dinamiche quotidiane, portando sullo schermo un ritratto sincero e toccante della realtà. Un titolo perfetto per chi ama i film che sanno unire leggerezza e riflessione.

2. A Good Person (Drammatico – 2023)

Se preferisci i drammi profondi, “A Good Person” è il film che fa per te. Diretto da Zach Braff, questo Sky Original racconta la storia di una giovane donna che, dopo essere sopravvissuta a un tragico incidente, cerca di rimettere insieme i pezzi della sua vita. Con l’aiuto dell’aspirante suocero la protagonista affronta un intenso percorso di crescita personale e guarigione. Questo film è una potente riflessione sulla resilienza umana e sulle seconde possibilità, ideale per chi cerca una storia toccante e ricca di emozioni.

3. The Old Oak (Drammatico – 2023)

Presentato al Festival di Cannes, “The Old Oak” è l’ultima opera del celebre regista Ken Loach. Questo dramma realistico dipinge un vivido ritratto della vita contemporanea in un villaggio minerario in declino, dove un gruppo di rifugiati siriani cerca ospitalità. Il film affronta temi di grande attualità, come l’immigrazione e la crisi sociale. Con una narrazione intensa e una fotografia nitida, The Old Oak è un film che ti lascerà riflettere sulle complessità della società moderna.

Abbonati a NOW da 6,99 euro al mese

I film sono disponibili in streaming su NOW, che offre un catalogo sempre in espansione di contenuti. Gli abbonamenti disponibili sono tre:

Pass Cinema + Pass Entertainment + Premium a 14,99 euro al mese con 2 visioni in contemporanea, on demand senza pubblicità e audio Dolby Digital 5.1. In alternativa, puoi scegliere 12 mesi al prezzo di 10 a 11,99 euro al mese ;

; Pass Cinema + Pass Entertainment: a soli 11,99 euro al mese o 9,99 euro/mese per 12 mesi , potrai accedere ai film più attesi e alle serie TV, con le stesse condizioni;

, potrai accedere ai film più attesi e alle serie TV, con le stesse condizioni; Pass Entertainment: se sei più interessato alle serie TV e agli show, questo pass costa solo 8,99 euro al mese o 6,99 euro al mese per 12 mesi.

Goditi l’autunno in compagnia dei migliori film su NOW: puoi abbonarti online in pochissimi minuti.