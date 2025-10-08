La lavatrice di Samsung con l'AI è in offerta per i clienti Prime

Anche una lavatrice può essere potenziata dall’intelligenza artificiale: è il caso del modello Samsung proposto oggi in forte sconto da Amazon. La promozione rientra nella Festa delle Offerte Prime, evento organizzato dall’e-commerce e dedicato allo shopping autunnale che andrà avanti fino a mezzanotte. In questo momento la trovi al suo prezzo minimo storico.

L’offerta Amazon per la lavatrice AI di Samsung

Adatta alla libera installazione, ha un cestello da 9 Kg e ha in dotazione una centrifuga a 1.400 rpm. Per quanto riguarda le funzionalità smart, abilitate dalla connettività Wi-Fi, ci sono il supporto alla tecnologia SmartThings, un algoritmo che analizza le abitudini dell’utente suggerendo programmi su misura, la modalità AI Energy per un risparmio energetico fino al 70% e AI EcoBubble che trasforma il detersivo in bolle così da farlo penetrare rapidamente nei tessuti anche a basse temperature. AI Wash, invece, utilizza cinque sensori per rilevare il peso, la morbidezza e il livello di sporco dei capi, ottimizzando l’utilizzo di acqua, detersivo e tempi di lavaggio, per una pulizia profonda e delicata. Le dimensioni sono 60x85x55 centimetri. Dai uno sguardo alla scheda tecnica per saperne di più.

Oggi la puoi acquistare al suo prezzo minimo storico di 429 euro. Il voto medio assegnato dalle recensioni alla lavatrice AI di Samsung (modello WW90DG6U85LBU3) è 4,5/5. È inclusa la consegna gratuita, con vendita e spedizione a carico di Amazon. Sono disponibili come servizi opzionali il disimballaggio e l’installazione.

Ti basta l’abbonamento Prime per partecipare alla Festa delle Offerte Prime. Mancano solo poche ore alla conclusione dell’evento, che terminerà ufficialmente a mezzanotte.