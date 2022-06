Lavazza A Modo Mio, macchina del caffè con Alexa, ad un prezzo super

Una macchinetta del caffè a capsule per le tue pause in casa e in ufficio? È la proposta imperdibile che arriva oggi con Lavazza A Modo Mio Voicy, che puoi acquistare in offerta su Amazon al prezzo eccezionale di 159,84€, risparmiando quasi 100 euro sul costo di listino.

Una macchina di ultima generazione, completa anche dei comandi vocali integrati con Alexa, che ti permettono di chiedere a voce il tuo caffè preferito ma di sfruttare anche le numerose funzioni dell’assistente di Amazon.

Lavazza A Modo Mio: la macchinetta che ti fa il caffè e ti dice anche che tempo farà domani

Grazie alla collaborazione con Amazon, Lavazza è in grado di fornirci una macchinetta che integra un vero e proprio assistente Smart Home Alexa direttamente nella scocca. Questo significa che oltre ad utilizzare i comandi vocali per chiedere un caffè espresso o la nostra bevanda preferita, possiamo sfruttare anche le funzioni convenzionali di Alexa, come chiedere le ultime notizie, le previsioni del tempo o di mettere della musica.

Proprio per questa sua peculiarità è possibile collegare Lavazza A Modo Mio Voicy ai dispositivi smart della tua casa, per aiutarti a comandarli con la voce o tramite l’app “Piacere Lavazza“. Parlando di caratteristiche più tradizionali per una macchina da caffè, potrai optare per espressi personalizzabili, con lunghezza e temperatura a piacimento, e godere di un pratico cassetto raccogli capsule usate utile nel caso dovessi fare più caffè in una volta.

Approfitta dunque di questa offerta unica e acquista la macchinetta Lavazza A Modo Mio Voicy al prezzo di soli 159,74€, grazie allo sconto del 36% applicato sul costo finale. Puoi anche scegliere di pagare in cinque comode rate da 31,95€ al mese e, se sei abbonato a Prime, ti verrà consegnata nel giro di 24 ore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.