Lavazza A Modo Mio Voicy: Alexa, fai il caffé

Chi farà il caffè durante la pausa? Il primo che arriva alla macchinetta, l’ultimo arrivato in ufficio oppure, semplicemente, Alexa? Da oggi, infatti, non servirà più premere alcun pulsante per avviare la preparazione della miscela: ci pensa la nuova Lavazza A Modo Mio Voicy, la prima macchina per caffè espresso compatibile con l’assistente vocale made in Amazon.

Siamo convinti che Voicy sia il prodotto giusto per deliziare i nostri clienti con una fantastica esperienza: il caffè di altissima qualità Lavazza insieme alle migliaia di funzionalità di Alexa, il tutto in un unico dispositivo dal design incantevole e tecnologicamente innovativo Eric King, Alexa Director EU

Lavazza A Modo Mio Voicy

La macchina per il caffè “Lavazza A Modo Mio Voicy” è in tutto e per tutto un Amazon Echo con una funzione in più. Tramite lo stesso dispositivo, infatti, è possibile inviare e ricevere messaggi, controllare la casa ed avviare una riproduzione musicale. Nella macchina del caffè ci sono dunque tutti gli ingredienti sia per ricaricare le pile dopo qualche ora di lavoro, sia per entrare nell’ecosistema di Alexa e gestire tutto quel che serve.

Il prezzo è pari a 249 euro, cifra del tutto accessibile se si pensa che con un solo acquisto si ottengono tanto una macchina per il caffè quanto un Amazon Echo di nuova generazione.

Come si fa il caffè? Si inserisce la cialda nell’apposito contenitore e quindi si avvia: “Alexa, fammi un espresso“. Il profumo arriverà nel giro di pochi secondi. Nel frattempo “Alexa, riproduci la mia playlist” potrà accompagnare i minuti di pausa nel migliore dei modi, sia a casa che in ufficio.

Personalizza la tua coffee experience e crea il tuo caffè con Voicy; programma lunghezza e temperatura dei tuoi Espressi tramite App Piacere Lavazza. […] Mai più senza capsule originali, imposta la tua scorta di capsule e ordinale direttamente con l’App Piacere Lavazza o tramite riordino smart con Amazon Alexa.

Questa nuova integrazione con Alexa dimostra quanto il potenziale dell’assistente vocale sia ancora tutto in divenire, potendosi estendere a molti ulteriori ambiti fino a diventare vera e propria utility. Se in questo caso l’utente ha ancora il dovere di aggiungere l’acqua nella macchina (1,1 litri) e sostituire la cialda (max 10 cialde nel cassetto da svuotare), ad esempio, in futuro si potranno avere invece macchine semiautomatiche basate sul caffè in grani e con l’acqua alimentata direttamente dall’impianto. A quel punto l’automatismo sarà completo e Alexa farà davvero il caffè in piena autonomia.

Con Lavazza A Modo Mio Voicy si apre un mondo nuovo che va oltre l’accensione e spegnimento delle luci, oltre la sola riproduzione musicale e la sola interazione con la tv: ora è chiaro che Alexa può entrare in qualsiasi elettrodomestico, diventando fedele alleata dell’utente sia a casa che in ufficio.