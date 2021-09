Lavazza Voicy: il caffè espresso te lo fa Amazon Alexa

Lavazza Voicy, la macchinetta della linea A Modo Mio, è in offerta su Amazon grazie a un piccolo ribasso. Puoi metterla nella tua cucina spendendo 247,99€ per avere non solo un prodotto che è un gioiello, ma innovando persino le tue routine quotidiane.

La ricevi a casa con spedizione gratuita e se vuoi, la paghi attraverso finanziamento a Tasso Zero.

A Modo Mio, il caffè come al bar con Lavazza Voicy

Sicuramente non puoi non averne sentiti parlare visto che di Lavazza Voicy se n'è chiacchierato a volontà. Questa collaborazione tra Amazon e il colosso del caffè ha fatto molto discutere il web, ma alla fine della giornata l'espresso come lo fa? Beh, come al bar.

Si presenta semplicissima in questa colorazione nera opaca che è quasi un sogno a livello di design. Integrata nella parte davanti ha proprio lei, Amazon Alexa in tutto il suo splendore. Infatti una potente cassa integrata ti permette di interagire con l'assistente vocale e chiedere informazioni, musica, audiolibri, ricette e di farti una bella tazzina di caffè.

Sotto questo punto di vista ti avviso che devi mettere tu la capsula e la tazzina, ma in ogni caso potresti pensare di preparare tutto la sera così al tuo risveglio fissi una routine e lo trovi già pronto come se avessi un barista personale.

Questo prodottino ha un serbatoio d'acqua da 1 litro, un raccogli capsule integrato e un poggiatazze a 2 altezze per non rinunciare al cappuccino.

Sei interessato? Cogli al volo l'offerta e portati Lavazza Voicy a casa a soli 247,99€ su Amazon. La ordini e diventa tua con spedizioni gratuite e veloci in tutta Italia. Non perdere l'occasione di scegliere Cofidis come modalità di pagamento e ottenerla con finanziamento a Tasso Zero.