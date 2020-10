Cosa serve per lavorare in casa? Ecco qualche idea

Lo dice la cronaca, lo suggerisce l’ultimo DPCM, lo testimonia la quotidianità: stiamo andando verso un nuovo periodo di restrizioni e secondo alcune analisi non si potrà fare a meno che stringere ulteriormente la vite nelle prossime settimane al fine di evitare quello che sarebbe un lockdown nefasto per chiunque. In questa situazione milioni di italiani saranno costretti presto o tardi a fare i conti con l’e-learning (i più giovani) o con lo smart working (i meno giovani), in ogni caso isolati in casa a svolgere le proprie mansioni al fine di ridurre le possibili occasioni di contagio a scuola, in ufficio o sui mezzi di trasporto pubblici.

Cosa serve per poter lavorare in casa?

Verrà dunque a riproporsi il medesimo problema già esploso durante la scorsa primavera: cosa serve per poter lavorare in casa? Come organizzare un ufficio efficiente, ottimizzando gli spazi e rendendo comoda la propria postazione in vista di molte ore da passare al pc (spesso e volentieri con il dovere di convivere con altre situazioni casalinghe)?

Lo spazio

Serve spazio, anzitutto: chi è fortunato ad averlo, avrà il dovere di sfruttarlo al meglio. Chi non lo ha, difficilmente potrà risolvere questo problema a meno di forti modifiche all’ambiente domestico. Ma lo spazio spesso va soltanto ottimizzato, ricavando superfici e appoggi ripensando l’arredamento o ristrutturando la propria postazione desktop.

Un mini pc, ad esempio, potrebbe risolvere molti intoppi e rendere tutto molto più ordinato, così come un all-in-one può offrire alte prestazioni senza ingombro alcuno. Insomma, serve un pizzico di fantasia e molto senso pratico: la postazione può essere ripensata, con un occhio sempre attento su illuminazione, rumori, spazi di manovra e possibilità di isolarsi in caso di videochiamate improvvise.

Servono chiaramente webcam, monitor, laptop, accessori di backup, gruppo di continuità e molto altro, ma non è su questo che vogliamo concentrarci in questo momento: vogliamo capire, invece, come poter organizzare lo spazio e trasformare un locale in un vero e proprio ufficio che possa durare fino a quando la “nuova normalità” non sarà stabile, i rischi saranno ridotti e si potrà tornare ognuno alle proprie attività. Ai propri spazi. Alla propria libertà.

La seduta

Una seduta comoda è fondamentale e oggi può costare molto poco. Il Prime Day offre in queste ore un’ampia scelta, con prezzi che vanno da 61,99 a 79,99 euro per sedie girevoli di vario materiale e tutte ben adattabili a qualsivoglia scrivania.

La scelta dovrà essere più che altro basata sull’ingombro possibile e sulla volontà di uno schienale più alto per sorreggere la schiena, evitando eccessivo affaticamento durante la giornata: dipende dalle ore di lavoro necessarie, dalle abitudini e da eventuali spazi particolarmente ristretti entro cui posizionare la seduta.

La scrivania

Chi sta progettando un angolo di lavoro in casa con ogni probabilità ha già un tavolo da riciclare come postazione, ma non sempre l’altezza è ottimale: questo aspetto è fondamentale, perché un angolo errato di lavoro può portare rapidamente a fastidiosi dolori alle braccia o alla schiena in virtù di una postura errata durante le ore con le dita sul mouse o sulla tastiera.

Anche in questo caso il Prime Day corre in soccorso offrendo una vasta gamma di soluzioni low cost (poche decine di euro) per poter trovare la miglior soluzione in base allo spazio disponibile. La varietà è davvero ottima, consentendo una scelta consapevole sapendo di poter risparmiare qualcosina ancora per qualche ora: si tratta pur sempre di un investimento in performance e salute.

Lampada

La lampada per la scrivania è un elemento essenziale perché è in grado di correggere una illuminazione insufficiente o troppo densa di ombre. Occorre pertanto una soluzione a basso consumo, con il braccio sufficientemente lungo e snodabile, ma il cui ingombro sulla scrivania sia il minore possibile. Soluzioni? Molte, variegate e di prezzi molto differenti: approfittare degli sconti non può che favorire la libertà della scelta.

Amazon Business

L’organizzazione dell’ufficio passa anche per strumenti di contenimento dei cavi, poggiapiedi, distruggidocumenti e altro ancora. Ma quando si acquista materiale di questo tipo, la scelta opportuna potrebbe essere il passaggio ad Amazon Business per godere di tutti i vantaggi che il servizio offre. Che si operi per una grande azienda o per una piccola partita iva, il vantaggio resta comunque importante ed in grado di abilitare altre ed ulteriori offerte dedicate al mondo dei professionisti.