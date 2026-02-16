Lavori sulla A14: come funziona il rimborso del pedaggio

Autostrade per l’Italia ha annunciato che gli automobilisti possono chiedere il rimborso del pedaggio sulla tratta della A14 interessata dai lavori nella galleria Vinci tra Pedaso e Grottammare. Questa possibilità è stata introdotta a partire dal 2026 con la delibera n.211/2025 approvata dall’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART). La somma viene calcolata in base alla lunghezza del viaggio e al ritardo.

Rimborso automatico del pedaggio: come funziona

Autostrada per l’Italia ha comunicato che i lavori nella galleria Vinci, danneggiata da un incendio di un mezzo pesante nella primavera del 2024, inizieranno martedì 17 febbraio. Prevedono il rifacimento delle parti strutturali danneggiate e l’ammodernamento dell’intera opera. Verrà garantita una corsia per senso di marcia attraverso l’installazione di uno scambio di carreggiata. Ciò comporterà inevitabilmente ritardi per gli automobilisti.

Come stabilito dalla delibera n. 211/2025, in caso di ritardo di almeno 10 minuti rispetto ai tempi medi di percorrenza è possibile chiedere il rimborso del pedaggio per tutte le classi di veicoli che può arrivare fino al 100%. Gli automobilisti devono effettuare l’iscrizione a Muovy Cashback tramite app Android/iOS o sito (a giudicare dalle recensioni negative forse è meglio la seconda opzione, ndr).

Inserendo la targa del veicolo o il dispositivo di telepedaggio, il rimborso verrà effettuato in automatico per i pedaggi pagati con carta o contanti (deve essere inserito un IBAN). In alternativa è possibile caricare foto o scansione della ricevuta di pagamento ritirata al casello di uscita.

La percentuale di pedaggio rimborsata è proporzionale al ritardo accumulato secondo una tabella consultabile sul sito autostrade.it o direttamente in app. Autostrade per l’Italia ha avviato una campagna di comunicazione sul “cashback” tramite radio, quotidiani e aree di servizio.

Tutti i dettagli sui rimborsi in generale sono disponibili sul sito dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.