 Lavoro in smart working da settembre: ecco la soluzione di sicurezza da adottare
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Lavoro in smart working da settembre: ecco la soluzione di sicurezza da adottare

L'utilizzo di una VPN rende inattaccabile la propria stazione di lavoro da remoto, indipendentemente da dove ci si trovi.
Lavoro in smart working da settembre: ecco la soluzione di sicurezza da adottare
Sicurezza VPN
L'utilizzo di una VPN rende inattaccabile la propria stazione di lavoro da remoto, indipendentemente da dove ci si trovi.

L’adozione dello smart working da parte delle aziende continua a procedere in maniera spedita. A distanza di cinque anni dalla pandemia, evento che ha segnato un prima e un dopo in relazione al tele-lavoro, sono migliaia i dipendenti che lavorano da casa o in uno spazio comunque diverso dall’ufficio aziendale.

A questi, molti se ne aggiungeranno anche a settembre. Per chi sperimenterà per la prima volta lo smart working a partire dal prossimo mese, è bene ricordare che lavorare da remoto è diverso che farlo dall’ufficio. In particolare, occorre prendere delle precauzioni dal punto di vista della sicurezza, a maggior ragione se si conservano file di lavoro sensibili.

La soluzione più efficace a tal riguardo è l’utilizzo di una VPN, servizio che maschera l’indirizzo IP dei propri utenti rendendo la loro attività sul web invisibile agli occhi di eventuali hacker. Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è Surfshark, punto di riferimento a livello internazionale grazie a tutta una serie di funzionalità pensate per la privacy e sicurezza online dei suoi clienti.

Vai all’offerta di Surfshark

surfshark starter 1,99 euro offerta

Dopo aver completato la sottoscrizione della VPN, il lavoratore in smart working non dovrà far altro che accedere al servizio con le credenziali fornite al momento della registrazione e connettersi a uno dei server disponibili in elenco. Quando la connessione sarà attiva, potrà poi regolarmente connettersi alla rete Wi-Fi consueta e iniziare a lavorare.

Al momento i piani di due anni di Surfshark sono disponibili a partire da 1,99 euro al mese, per effetto dell’87% di sconto applicato sul prezzo di listino. In aggiunta allo sconto, è possibile contare anche su 3 mesi extra di servizio in regalo più una garanzia di rimborso di 30 giorni, a partire dalla data di acquisto.

Vai all’offerta di Surfshark

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ago 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Perché a settembre vi servirà una VPN

Perché a settembre vi servirà una VPN
Le tre cose che una VPN può fare per le vostre vacanze

Le tre cose che una VPN può fare per le vostre vacanze
ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa

ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa
NordVPN, scatto di fine estate: 73% di sconto e 3 mesi extra gratis

NordVPN, scatto di fine estate: 73% di sconto e 3 mesi extra gratis
Perché a settembre vi servirà una VPN

Perché a settembre vi servirà una VPN
Le tre cose che una VPN può fare per le vostre vacanze

Le tre cose che una VPN può fare per le vostre vacanze
ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa

ExpressVPN: nuova offerta con 4 mesi gratis e eSIM inclusa
NordVPN, scatto di fine estate: 73% di sconto e 3 mesi extra gratis

NordVPN, scatto di fine estate: 73% di sconto e 3 mesi extra gratis
Federico Pisanu
Pubblicato il
22 ago 2025
Link copiato negli appunti