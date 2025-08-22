Lavoro in smart working da settembre: ecco la soluzione di sicurezza da adottare

L’adozione dello smart working da parte delle aziende continua a procedere in maniera spedita. A distanza di cinque anni dalla pandemia, evento che ha segnato un prima e un dopo in relazione al tele-lavoro, sono migliaia i dipendenti che lavorano da casa o in uno spazio comunque diverso dall’ufficio aziendale.

A questi, molti se ne aggiungeranno anche a settembre. Per chi sperimenterà per la prima volta lo smart working a partire dal prossimo mese, è bene ricordare che lavorare da remoto è diverso che farlo dall’ufficio. In particolare, occorre prendere delle precauzioni dal punto di vista della sicurezza, a maggior ragione se si conservano file di lavoro sensibili.

La soluzione più efficace a tal riguardo è l’utilizzo di una VPN, servizio che maschera l’indirizzo IP dei propri utenti rendendo la loro attività sul web invisibile agli occhi di eventuali hacker. Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è Surfshark, punto di riferimento a livello internazionale grazie a tutta una serie di funzionalità pensate per la privacy e sicurezza online dei suoi clienti.

Dopo aver completato la sottoscrizione della VPN, il lavoratore in smart working non dovrà far altro che accedere al servizio con le credenziali fornite al momento della registrazione e connettersi a uno dei server disponibili in elenco. Quando la connessione sarà attiva, potrà poi regolarmente connettersi alla rete Wi-Fi consueta e iniziare a lavorare.

Al momento i piani di due anni di Surfshark sono disponibili a partire da 1,99 euro al mese, per effetto dell’87% di sconto applicato sul prezzo di listino. In aggiunta allo sconto, è possibile contare anche su 3 mesi extra di servizio in regalo più una garanzia di rimborso di 30 giorni, a partire dalla data di acquisto.