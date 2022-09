Lazarus: sequestro crypto da 30 milioni di dollari

Oltre 30 milioni di dollari. A tanto ammonta il valore del sequestro in criptovalute eseguito dagli Stati Uniti, grazie alla collaborazione di alcune realtà del settore, nei confronti di Lazarus. Si tratta del ben noto gruppo di cybercriminali che opera dalla Corea del Nord, autore di un numero elevato di attacchi dalla natura e dai target più disparati.

Il bottino è parte di quello sottratto ad Axie Infinity, durante l’azione che nel mese di marzo ha colpito Ronin Network. Tra coloro schierati al fianco delle autorità USA con l’obiettivo di recuperare il denaro c’è anche il team e Chainalysis Crypto Incident Response di Chainalysis, di cui riportiamo di seguito un estratto della dichiarazione rilasciata in forma tradotta.

Con l’aiuto delle forze dell’ordine e di organizzazione leader nell’industria delle criptovalute, sono stati sequestrate criptovalute per un ammontare pari a oltre 30 di dollari, inizialmente rubate da soggetti nordcoreani. È la prima volta che asset virtuali sottratti da un gruppo con sede in Corea del Nord sono recuperati, siamo fiduciosi non sarà l’ultima.