Come vedere Lazio-Atalanta in streaming (Serie A)

Lazio-Atalanta è il big match dell’ottava giornata di Serie A. Il fischio d’inizio è in programma per domenica 8 ottobre alle ore 15:00 nella cornice dello stadio Olimpico e c’è la possibilità di vederla in streaming su DAZN. Assegnerà punti importanti per il cammino in campionato di due squadre che puntano a un piazzamento tra le prime, fin qui però incapaci di esprimere al meglio il loro gioco.

Serie A: guarda Lazio-Atalanta in streaming

I biancocelesti sono addirittura sedicesimi in classifica con soli 7 punti, poco sopra la zona retrocessione: i tempi sono ormai maturi per destare qualche preoccupazione. Sesti invece, a 13 punti, i nerazzurri, fermati nell’ultimo turno di fronte al loro pubblico dal pareggio a reti inviolati contro la Juventus.

Ai tifosi delle due squadre segnaliamo la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha comunicato di aver affidato la telecronaca a Gabriele Giustiniani e il commento tecnico a Dario Marcolin.

I due allenatori, Sarri e Gasperini, veterani della panchina, sono chiamati a trovare la chiave giusta per scardinare la difesa avversaria. Ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni;

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi, Djimsiti, Scalvini, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri, Koopmeiners, De Ketelaere, Lookman.

Secondo il pronostico, regna un equilibrio assoluto: le stime di Google assegnano il 36% di possibilità alla vittoria di entrambe le squadre, mentre il restante 28% è attribuito a un eventuale pareggio. Risultato più che mai aperto.

Con un abbonamento a DAZN puoi guardare tutta la Serie A in streaming, dieci partite su dieci per ogni turno di campionato, da qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, computer, televisore e così via). Ci sono poi anche Serie B, LaLiga spagnola e il meglio della Liga Portugal.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.