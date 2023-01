Coppa Italia: come vedere Lazio-Bologna in streaming

Lazio-Bologna, in scena nella suggestiva cornice dello stadio Olimpico di Roma, è uno degli ottavi di finale della Coppa Italia in programma oggi. L’incontro mette di fronte i biancocelesti, che al momento si trovano alla quinta posizione in campionato, e i rossoblu che navigano a metà classifica. È anche la sfida tra Maurizio Sarri e Thiago Motta, nonché delle rispettive visioni. Si parte alle ore 18:00 di giovedì 19 gennaio. Una gara secca, niente andata e ritorno, ma eventuali supplementari e calci di rigore.

Lazio-Bologna di Coppa Italia: guarda la partita in streaming

Ti segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming gratis, grazie alla piattaforma Mediaset Infinity. Vale anche per chi si trova all’estero, semplicemente connettendosi attraverso il servizio NordVPN. Ancora, ricordiamo che è trasmessa in TV in chiaro, sul canale Italia 1.

La vincente incontrerà poi, ai quarti, la squadra che uscirà a testa alta nell’incontro Juventus-Monza, in campo questa sera per l’ultimo ottavo di finale previsto dal tabellone. Ecco le probabili formazioni in campo dal primo minuto, condizionate dall’esigenza di praticare tournover e da coloro bloccati in infermeria, come testimoniano le assenze di Immobile e Arnautovic.

Lazio: Maximiano, Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj, Vecino, Marcos Antonio, Basic, Zaccagni, Felipe Anderson, Pedro;

Bologna: Skorupski, Posch, Soumaoro, Lucumi, Cambiaso, Dominguez, Medel, Aebischer, Orsolini, Soriano, Barrow.

Nessun problema per chi vuol guardare Lazio-Bologna in diretta a streaming con telecronaca in italiano pur trovandosi all’estero: tutto ciò che bisogna fare è collegarsi alla piattaforma Mediaset Infinity attraverso NordVPN (oggi in forte sconto). In questo modo, il servizio assegna un indirizzo IP localizzato nel nostro paese utile alla visione.

