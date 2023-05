Come vedere Lazio-Cremonese in streaming (Serie A)

Lazio-Cremonese per il possibile testacoda nella giornata 37 di Serie A, la penultima del campionato. Il fischio d’inizio è in programma per le ore 15:00 di domenica 28 maggio, con la possibilità di vedere il match in diretta streaming esclusiva su DAZN. A ospitare la sfida è lo stadio Olimpico della capitale, questa volta riempito dai tifosi biancocelesti.

Serie A: guarda Lazio-Cremonese in streaming

Secondi in classifica a 68 punti, i padroni di casa vogliono la certezza della qualificazione alla prossima Champions League. Devono guardarsi le spalle da Inter e Milan che li seguono, rispettivamente a 66 e 64. Non c’è più niente da fare per i grigiorossi, destinati alla retrocessione in B dopo una sola stagione nella massima divisione: sono penultimi a 24 punti, già condannati.

Ai tifosi delle due squadre segnaliamo la possibilità di guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini, affiancato da Simone Tiribocchi per il commento tecnico.

Così i due allenatori, Sarri e Ballardini, dovrebbero iniziare il match: ecco le probabili formazioni in campo da subito.

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni;

Cremonese (3-4-1-2): Carnesecchi, Sernicola, Vasquez, Lochoshvili, Valeri, Castagnetti, Pickel, Meitè, Galdames, Okereke, Ciofani.

Per i pronostici, non ci sarà partita: 79% di probabilità assegnate alla vittoria dei biancocelesti, solo il 7% ai grigiorossi, mentre l’eventuale pareggio è quotato al 14%.

Come vedere la partita dall’estero

Grazie alla portabilità transfrontaliera della piattaforma, anche chi si trova all’estero può vedere Lazio-Cremonese senza rinunciare alla telecronaca in italiano. Il consiglio è di prestare attenzione alla sicurezza se ci si connette mediante reti aperte o condivise, ad esempio da quella di un albergo.

Per mantenere dati personali e privacy protetti, si consiglia l'impiego di una soluzione dedicata, anche durante lo streaming.

