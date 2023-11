Lazio-Feyenoord: come vedere la partita in streaming

Lazio-Feyenoord, con fischio d’inizio martedì 7 novembre alle ore 21:00, può essere vista in diretta streaming. Il match di Champions League dello stadio Olimpico vede gli Aquilotti ospitare i campioni in carica dell’Eredivisie. Sarà decisivo per il destino delle due squadre nella competizione.

Champions League: guarda Lazio-Feyenoord in streaming

Terzi in classifica nel gruppo E, con 4 punti raccolti nelle prime tre sfide, i biancocelesti hanno questa sera la possibilità di agganciare la vetta del girone, in caso di vittoria. L’ostacolo da superare è rappresentato dagli olandesi di Rotterdam, attualmente primi a 6 punti. Nel mezzo c’è l’Atletico Madrid a 5 punti, mentre il fanalino di coda è il Celtic, ancora fermo a 1 punto.

I tifosi hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su NOW o sulla piattaforma Infinity+ di Mediaset. In alternativa, c’è la trasmissione in TV sui canali Sky, sempre con la telecronaca in italiano.

Stesso identico modulo per le due squadre. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni in campo al fischio d’inizio: ecco le scelte dei due allenatori, Sarri e Slot.

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj, Kamada, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni;

Feyenoord (4-3-3): Bijlow, Nieuwkoop, Geertruida, Hankco, Hartman, Wieffer, Zerrouki, Timber, Stengs, Giménez, Igor Paixao.

Potrebbe regnare l’equilibrio nel match, decisivo per il destino del girone. Secondo le quote dei bookmaker, il pronostico favorisce però leggermente i padroni di casa, anche per il supporto garantito dalla Curva Nord all’Olimpico.

Lo spettacolo della Champions League è in diretta streaming per chi ha un abbonamento al pass Sport di NOW. Sono incluse anche le partite di Europa League, Conference League, Serie A (tre per ogni turno di campionato) e Serie B, senza dimenticare le gare di Formula 1 e MotoGP, il tennis e il grande basket.

