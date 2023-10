Lazio-Fiorentina: guarda la partita in streaming

Lazio-Fiorentina è il posticipo che chiude la giornata 10 di Serie A. In diretta dallo stadio Olimpico, con fischio di inizio lunedì 30 ottobre alle ore 20:45, può essere vista in streaming su DAZN. Un incrocio delicato nella parte medio-alta del tabellone, tra squadre impegnate anche sul fronte delle coppe europee.

Serie A: guarda Lazio-Fiorentina in streaming

Nono posto in classifica per i biancocelesti a 13 punti come il Lecce che li segue. Dopo un avvio di stagione più complicato del previsto, le aquile sembrano poter tornare a volare e, di certo, vorranno farlo a questo giro di fronte al loro pubblico. Quinta posizione invece per i sorprendenti viola, a 17 punti e a pari merito con il Napoli che li precede. Per i toscani, l’obiettivo è scrollarsi di dosso le conseguenze della brutta sconfitta subita in casa dall’Empoli e ripartire di slancio.

È possibile vedere la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Dario Marcolin. È presentato dal format Supertele.

Spetta ai due allenatori, Sarri e a Italiano, trovare la chiave di interpretazione giusta della gara e l’undici titolare migliore da mandare un campo dal primo minuto. Ecco le probabili formazioni.

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni;

Fiorentina (4-2-3-1): Terraciano, Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Arthur, Duncan, Nico Gonzalez, Bonaventura, Brekalo, Beltran.

I biancocelesti partono favoriti dal pronostico, ma lo scivolone in Champions dei giorni scorsi potrebbe aver minato qualche certezza. È invece alto il morale dei viola, spinti dalla vittoria per 6-0 in Conference.

Non c’è solo la Serie A sulla piattaforma: gli appassionati del grande calcio possono trovare anche Serie B, LaLiga, Liga Portugal, Europa League e Conference League, tutto in streaming con un abbonamento a DAZN.

