Come vedere Lazio-Fiorentina in streaming

Lazio-Fiorentina è il match della giornata 20 di Serie A che mette di fronte i biancocelesti in piena zona Champions e i viola che navigano a metà classifica. I padroni di casa vanno all’assalto di punti che consentirebbero loro di agganciare ed eventualmente sorpassare il Milan, mentre agli ospiti una vittoria permetterebbe di scalare diverse posizioni. Diretta dall’arbitro Colombo, la sfida va in scena nella cornice dello stadio Olimpico, con fischio d’inizio in programma alle ore 18:00 di domenica 29 gennaio.

Lazio-Fiorentina: guarda la partita in streaming

Chi lo desidera, può guardare la partita in diretta streaming su DAZN. La piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Gabriele Giustiniani. Al suo fianco c’è Emanuele Giaccherini per il commento tecnico. Prima, dopo e durante il match sono in programma interviste, analisi e collegamenti da bordocampo.

Da uno sguardo alla classifica emerge il buon momento della Lazio, attualmente al terzo posto a pari punti (37) con Inter e Roma. È invece undicesima la Fiorentina, con 23 punti come Bologna e Juventus, quest’ultima colpita da una pesante penalizzazione.

I due tecnici, Sarri e Italiano, sono chiamati a studiare la strategia migliore per bucare la difesa avversaria e difendere la propria porta. Queste le probabili formazioni in campo al primo minuto.

Lazio: Provedel, Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Pedro, Anderson, Zaccagni;

Fiorentina: Terracciano, Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi, Amrabat, Duncan, Ikoné, Bonaventura, Kouame, Jovic.

Nessun problema per lo streaming di Lazio-Fiorentina con telecronaca in italiano da parte di chi si trova all’estero. Non bisogna far altro che accedere alla diretta passando da NordVPN (in sconto del 59%), così da ottenere l’indirizzo IP di un server localizzato nel nostro paese, evitando così qualsiasi tipo di blocchi o interruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.