Lazio-Juventus: un big match che sa di Champions

La giornata 29 di campionato si chiuderà con un big match: Lazio-Juventus, in scena allo stadio Olimpico con fischio d’inizio alle 20:45 di sabato 8 aprile e diretta streaming in esclusiva su DAZN. Una sfida da cui passerà anche il destino europeo delle due squadre, entrambe impegnate con l’obiettivo di agguantare la qualificazione alla prossima Champions League, ma percorrendo strade differenti.

In campo con la Champions nel mirino: Lazio-Juventus

I biancocelesti puntano a tornare a staccare di nuovo il pass per la partecipazione al torneo dopo tre anni di assenza, forti dell’attuale secondo posto in classifica alle spalle della capolista Napoli, ma con folto gruppo di inseguitrici alle loro spalle (Milan, Inter, Roma e Atalanta in pochi punti).

Per i bianconeri, invece, sono ben tre le alternative. La prima è quella che passa da un completamento della rimonta in Serie A, avviata quasi in concomitanza con la penalizzazione. La seconda, dalla vittoria in Europa League che garantirebbe l’accesso alla competizione e la terza, infine, dall’eventuale restituzione dei 15 punti tolti nei mesi scorsi. In quest’ultimo caso, la squadra di Allegri compirebbe un immediato balzo in avanti, diventando automaticamente seconda e mettendosi alle spalle proprio gli avversari di questo big match.

Ci sarà tempo per ulteriori valutazioni al termine della sfida. Queste, ad oggi, le probabili formazioni che i due mister Sarri e Allegri potrebbero schierare all’ingresso in campo.

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni;

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic.

Chi desidera guardare la partita lo potrà fare grazie alla diretta streaming in esclusiva su DAZN. La piattaforma ha scelto di affidare la telecronaca alla voce di Pierluigi Pardo e il commento tecnico ad Andrea Stramaccioni.

