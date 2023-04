Lazio-Juventus: in campo con un occhio al futuro

Lazio-Juventus è il big match che chiuderà la giornata 29 di Serie A, l’incrocio tra due squadre in gran forma, capaci di raccogliere cinque vittorie nelle ultime sei partite di campionato. È anche il confronto tra due realtà che si trovano inevitabilmente a dover guardare al futuro: un occhio all’ultima parentesi del torneo e un altro a quanto concerne il calciomercato, il destino degli allenatori e questioni extra-campo. Intanto, la certezza è che il pallone inizierà a rotolare sul terreno dello stadio Olimpico alle ore 20:45 di sabato 8 aprile, nella vigilia di Pasqua, con diretta streaming esclusiva su DAZN.

Un occhio al campo e uno al futuro: Lazio-Juventus

Per i biancocelesti si è iniziato a parlare dell’ipotesi Xavi Simons. Il centrocampista olandese, attualmente in patria con il PSV, ha rifiutato il corteggiamento del PSG stuzzicando l’interesse dei laziali. Tra gli altri rinforzi per la rosa potrebbe esserci Roberto Gagliardini (Inter), ma a creare preoccupazioni è soprattutto l’allontanamento del rinnovo di Milinkovic-Savic, appena diventato lo straniero con più gol nella storia del club.

E proprio il serbo è da lungo tempo nel mirino degli avversari, che nella parentesi del mercato estivo potrebbero tentare un nuovo affondo. A Torino, intanto, si valutano le possibili trattative con l’Arsenal per la cessione di Locatelli. Sembra invece quasi fatta per tenere almeno un altro anno Di Maria in bianconero. Le ultime indiscrezioni fanno inoltre riferimento ai possibili arrivi di Frattesi (Sassuolo) e Carlos Augusto (Monza).

In tema di panchine, Sarri ha appena ribadito la volontà di chiudere la propria carriera da mister a Formello. Attualmente, l’accordo con la società prevede altre due stagioni alla guida della squadra. Dall’altra parte, le possibilità che Allegri possa lasciare o essere sostituito (il suo contratto scade nel 2025) sembrano affievolite, grazie proprio a una serie di buone prestazioni, nonostante la disfatta in Champions.

Per la Juventus c’è anche sul tavolo la questione giustizia: la penalizzazione di 15 punti ha inevitabilmente pesato, ma le ottime prestazioni viste in campionato hanno riportato i bianconeri a un passo dalle posizioni per l’accesso alle prossime coppe europee e l’eventuale restituzione di quanto tolto proietterebbe la Vecchia Signora direttamente al secondo posto, alle spalle della capolista Napoli.

Ci sarà tempo per tornare a discutere di quanto concerne il futuro delle due squadre: questa è però la settimana di Lazio-Juventus, esclusiva di lusso su DAZN.

