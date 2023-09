Come vedere Lazio-Monza in streaming (Serie A)

Lazio-Monza nella cornice dello stadio Olimpico per la quinta giornata della Serie A. Un match che si disputa tra due club con ambizioni differenti, ma entrambi determinati a tornare a casa con una vittoria. È possibile vederlo in streaming su DAZN con fischio d’inizio in programma per sabato 23 settembre alle ore 20:45.

Serie A: guarda Lazio-Monza in streaming

Fermi alla posizione numero 15 della classifica e con soli 3 punti raccolti nelle prime quattro giornate, i biancocelesti sono chiamati a una prova d’orgoglio per rialzare la testa e colmare un distacco dalla vetta che inizia a farsi preoccupante. In linea con le aspettative, invece, il percorso dei brianzoli, quattordicesimi a quattro punti, ma consapevoli di poter fare molto meglio di così.

I tifosi delle due squadre hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Il racconto del match sarà affidato alla telecronaca di Dario Mastroianni, affiancato da Fabio Bazzani al commento tecnico.

I due mister, Sarri e Palladino, sono chiamati a trovare la chiave giusta per scardinare la difesa avversaria e allungare le mani sulla posta in palio. Queste sono le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Lazio (4-3-3): Provedel, Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni;

Monza (3-4-2-1): Sorrentino, Izzo, Pablo Marì, A. Carboni, Birindelli, Pessina, Gagliardini, Ciurria, Colpani, Mota, Colombo.

Secondo le stime, il pronostico è dalla parte dei padroni di casa. Uno stadio Olimpico dipinto di biancoceleste proverà a sostenerli come già fatto in settimana nel match di Champions League contro l’Atletico Madrid. Gli ospiti hanno però già dimostrato in molte occasioni di saper mettere in difficoltà le big.

C’è tutta la Serie A in streaming, dieci partite su dieci in ogni turno, per chi sceglie di attivare un abbonamento a DAZN. Oltre allo spettacolo del più importante campionato nostrano ci sono anche la Serie B, LaLiga spagnola e, da quest’anno, gli incontri più interessanti della Liga Portugal.

