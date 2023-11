Lazio-Roma, il derby è già iniziato: la bordata di Mou

Il calendario della Serie A dice che il fischio d’inizio del derby Lazio-Roma è in programma per il tardo pomeriggio di domenica (con diretta streaming esclusiva su DAZN), ma nella Capitale il clima da stracittadina si respira ormai da giorni e i suoi protagonisti, Mou in primis, non hanno alcuna intenzione di calmare gli animi. È stato proprio lui ad alzare i giri del motore in vista dell’appuntamento, con una bordata rivolta al collega biancoceleste.

Lo scambio tra Sarri e Mou prima di Lazio-Roma

L’allenatore dei giallorossi, nella conferenza che ha anticipato l’impegno di Europa League contro lo Slavia Praga (poi perso 2-0 in trasferta), ha risposto alla provocazione del mister laziale, che aveva etichettato l’impegno come una sorta di amichevole . La replica dello Special One non si è fata attendere.

Io penso che, se qualcuno si deve sentire offeso con le sue dichiarazioni, è la gente di Praga, non io. Da come il mister ha parlato, è come se lo Slavia fosse una squadra senza qualità. Io rispetto sempre i miei avversari, ho già detto che lo Slavia è un’ottima squadra e, magari, quello che fa la differenza tra la storia degli allenatori e dei giocatori è il modo di pensare alle partite. Magari, la differenza tra un allenatore che ha vinto 26 titoli e un altro che ne ha vinti pochi, è esattamente questa mentalità. Ogni partita è una partita serie da giocare, non ci sono amichevoli. Però della reazione di mister Sarri, mi piacerebbe anche sentire la reazione della Lega, della Serie A, perché è stato una critica diretta e obiettiva. La aspetto.

I due avranno modo di confrontarsi sulle rispettive panchine. Prima ancora di scendere in campo, però, dovranno fare i conti con alcuni infortuni che potrebbero pesare, su tutti quello di Zaccagni, quasi certamente out. Queste le probabili formazioni.

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro;

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola, Dybala, Lukaku.

In classifica, i giallorossi sono settimi a 17 punti e i biancocelesti decimi a 16 punti, vicini in un gruppo molto compatto del tabellone con ben otto squadre in 4 punti.

