Come vedere Lazio-Roma in streaming (Serie A)

Lazio-Roma è il big match di Serie A per cui l’intera Capitale si ferma, sospesa per 90 minuti, al culmine di una settimana in cui tifosi e tifoserie hanno già dato vita a una partita fuori dal campo. È possibile vederla in streaming solo su DAZN, in diretta dallo stadio Olimpico, con fischio d’inizio domenica 12 novembre alle ore 18:00. La direzione è dell’arbitro Massa.

Serie A: guarda Lazio-Roma in streaming

Un solo punto separa le due squadre in classifica: decimo posto per i biancocelesti a quota 16, settimo per i giallorossi a 17. Qualsiasi risultato impatterà non solo sul campionato, ma sull’umore di una città intera.

I tifosi e gli appassionati del grande calcio hanno la possibilità di vedere la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. Come per tutte le grandi occasioni, la telecronaca è di Pierluigi Pardo, affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Sarri e Mourinho arrivano alla partita dopo essersi scambiati stoccate a distanza nei giorni scorsi e dovendo fare i conti con assenze pesanti per infortuni: Zaccagni da una parte, Abraham, Kumbulla e Pellegrini dall’altra. In forse anche la partenza dal primo minuto di Luis Alberto. Ecco le probabili formazioni schierate al fischio d’inizio.

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Pedro;

Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Llorente, Ndicka, Kristensen, Cristante, Paredes, Aouar, Spinazzola, Dybala, Lukaku.

Formulare un pronostico è un’impresa ardua. Come sempre, il derby della Capitale è una sfida a sé, che sfugge a ogni previsione. Ci proviamo comunque facendo riferimento alle quote dei bookmaker che vedono i giallorossi leggermente favoriti, nonostante lo scivolone europeo di questa settimana contro lo Slavia Praga.

Quello a DAZN è l’abbonamento che ti permette di vedere tutto il calcio che ami. Sulla piattaforma puoi vedere le partite della Serie A (dieci su dieci in ogni giornata), Serie B, LaLiga, il meglio della Liga Portugal, Europa League e Conference League, sempre in streaming.

