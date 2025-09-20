 Lazio-Roma, una domenica bestiale: ecco come vederlo con MyClubPass di DAZN
Il derby della capitale andrà in scena domenica a pranzo con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico diEmanuele Giaccherini.
Il derby Lazio-Roma, in programma domenica all’ora di pranzo, è la partita di cartello della quarta giornata di Serie A. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN in streaming e on demand, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico dell’ex calciatore Emanuele Giaccherini. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 12:30.

Per assistere allo spettacolo di Lazio-Roma, uno dei pacchetti più convenienti è MyClubPass, il nuovo abbonamento di DAZN che consente a ogni tifoso di vedere tutte le partite della propria squadra del cuore a un prezzo più vantaggioso rispetto al piano Full. Fino al 5 ottobre, il pass in questione sarà disponibile a 29,99 euro al mese per un anno.

Lazio-Roma in diretta su DAZN con MyClubPass

La procedura per attivare il piano MyClubPass è molto semplice. Tutto quello che occorre fare è collegarsi alla pagina di benvenuto di DAZN, selezionare il riquadro MyClubPass, cliccare su Scegli la tua squadra e Continua con MyClubPass, quindi premere sul riquadro di Lazio o Roma, a seconda della squadra per cui si fa il tifo. Dopodiché si potrà procedere con il pagamento, pari a 29,99 euro al mese con permanenza minima di 12 mesi.

Detto questo, di seguito vi condividiamo le probabili formazioni del match di domani tra Lazio e Roma.

  • Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Rovella, Guendouzi, Dele-Bashiru; Zaccagni, Pedro, Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri.
  • Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; El Shaarawy, Soulé; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno (Monza e Brianza). Il direttore di gara avrà come assistenti Baccini e Vecchi, mentre Ayroldi figurerà come quarto uomo. Al Var, infine, Di Paolo e Massa. Appuntamento alle 12:30 di domenica 21 settembre, quando l’arbitro darà il via alla partita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 20 set 2025

Federico Pisanu
Pubblicato il
20 set 2025
