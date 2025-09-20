Lazio-Roma, una domenica bestiale: ecco come vederlo con MyClubPass di DAZN

Il derby Lazio-Roma, in programma domenica all’ora di pranzo, è la partita di cartello della quarta giornata di Serie A. L’incontro sarà trasmesso in esclusiva su DAZN in streaming e on demand, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e il commento tecnico dell’ex calciatore Emanuele Giaccherini. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 12:30.

Detto questo, di seguito vi condividiamo le probabili formazioni del match di domani tra Lazio e Roma.

Lazio (4-3-3) : Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Rovella, Guendouzi, Dele-Bashiru; Zaccagni, Pedro, Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri.

: Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila, Tavares; Rovella, Guendouzi, Dele-Bashiru; Zaccagni, Pedro, Castellanos. Allenatore: Maurizio Sarri. Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Koné, Cristante, Angelino; El Shaarawy, Soulé; Ferguson. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A dirigere l’incontro sarà l’arbitro Simone Sozza della sezione di Seregno (Monza e Brianza). Il direttore di gara avrà come assistenti Baccini e Vecchi, mentre Ayroldi figurerà come quarto uomo. Al Var, infine, Di Paolo e Massa. Appuntamento alle 12:30 di domenica 21 settembre, quando l’arbitro darà il via alla partita.