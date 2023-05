Come vedere Lazio-Sassuolo in streaming (Serie A)

Lazio-Sassuolo accende l’Olimpico per questo turno infrasettimanale della Serie A. Il campionato, ormai quasi giunto a conclusione, ha ancora qualche verdetto da decretare, soprattutto nella parte alta del tabellone. Ricordiamo inoltre che, in caso di sconfitta dei padroni di casa, verrebbe ufficialmente assegnato lo scudetto al Napoli, indipendentemente dal risultato della gara che vedrà i partenopei impegnati domani contro l’Udinese. Chi lo desidera, può vedere la partita in streaming da qualsiasi dispositivo. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 21:00 di mercoledì 3 maggio.

Serie A: guarda Lazio-Sassuolo in streaming

Secondo posto in classifica per i biancocelesti, che puntano a mantenere il vantaggio sulle concorrenti dirette per la qualificazione alla prossima Champions League. Salvezza già ottenuta e nessuna particolare ambizione europea, invece, per l’ultima parentesi della stagione dei neroverdi, che onoreranno comunque l’impegno.

Sono due le possibilità a disposizione dei tifosi per guardare la partita. La prima è la rappresentata dallo streaming su DAZN con la telecronaca di Gabriele Giustiniani e il commento tecnico di Fabio Bazzani. La seconda, invece, è costituita dalla diretta su Sky e NOW.

I due allenatori, Sarri e Dionisi, dovrebbero iniziare il match in questo modo: ecco le probabili formazioni in campo al fischio d’inizio.

Lazio (4-3-3): Provedel, Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic, Milinkovic-Savic, Vecino, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Zaccagni;

Sassuolo (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ruan, Marchizza, Frattesi, Thorstvedt, Harroui, Berardi, Defrel, Laurienté.

Grandi favoriti dai pronostici i padroni di casa, con il 57% di probabilità di vittoria. Solo 19% per gli ospiti, mentre il restante 24% è assegnato al pareggio.

Come guardare la partita dall’estero

La portabilità transfrontaliera delle piattaforme consente di guardare Lazio-Sassuolo senza problemi anche dall’estero. È ad ogni modo consigliato prestare attenzione al fattore sicurezza.

