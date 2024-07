Le 10 migliori alternative a ChatGPT (2024)

ChatGPT è un gigante dell’intelligenza artificiale noto a molti, se non a tutti, in grado di generare, dopo l’invio di comandi nella chat, risposte a tutto in un tempo incredibilmente breve. Sicuramente, non sempre ciò che genera è perfetto ma questo può variare molto a seconda del tipo di input dato. Tuttavia, la potenza e la versatilità di ChatGPT sono indiscutibili. Nonostante ciò, esistono diverse alternative a ChatGPT che possono rivelarsi ottime soluzioni, soprattutto per attività più specifiche. Ecco allora una panoramica degli strumenti di intelligenza artificiale da non perdere, disponibili come alternative a ChatGPT nel 2024.

Google Gemini e Copilot le alternative più famose a ChatGPT

Iniziando con le alternative più famose a ChatGPT è possibile menzionare Gemini di Google e Copilot di Microsoft. Gemini di Google, facilmente accessibile a tutti, è una piattaforma sofisticata che offre risposte precise. Questo perché si basa sull’enorme quantità di dati e l’avanzata intelligenza artificiale di Google per offrire un’esperienza di chat di grande impatto. La sua peculiarità risiede anche nell’integrazione con altri servizi Google, rendendolo lo strumento perfetto per elevare l’intelligenza artificiale a un livello superiore, non limitandosi alla comunicazione via chat. L’accesso a Google Gemini offre la possibilità, in pochi click, di conversare con l’AI di Google e ottenere risposte veloci e pertinenti e una capacità di conversazione contestualizzata.

Dall’altro lato, abbiamo Copilot di Microsoft, perfettamente integrato con il motore di ricerca di Microsoft e uno strumento di supporto AI pratico e ricco di funzionalità. La chat, che può essere richiamata dalla pagina principale di Microsoft Edge, rende la comunicazione veloce e diretta senza dover accedere ad altri chatbot. Inoltre, offre la possibilità, direttamente dalla chat, di modificare lo stile scegliendo tra creativo, preciso e personalizzando, rendendo così ogni conversazione adatta alla richiesta.

AnonChatGPT: ChatGPT anonimo

I chatbot rappresentano un supporto fondamentale per ottenere risposte in vari ambiti ma nel panorama in continua evoluzione dei strumenti AI, è essenziale conoscere quelli che offrono funzionalità diverse per soddisfare una vasta gamma di esigenze e preferenze.

Oltre a ChatGPT, che può essere utilizzato sia per scopi lavorativi che personali, è importante capire che ogni piattaforma funziona in modo diverso e offre funzionalità uniche. Infatti, spesso, l’integrazione di un singolo strumento nella routine quotidiana non basta e potrebbe essere necessario combinare e sfruttarne più di uno.

Proprio per questo, la lista delle alternative a ChatGPT prosegue con un altra piattaforma molto interessante che offre la velocità dell’Ai pur tutelando la privacy: AnonChatGPT. Nello specifico, lo strumento permette di interagire con ChatGPT in modo anonimo senza compromettere la privacy e sfruttare un’interfaccia intuitiva per automatizzare le conversazioni e migliorare la qualità dell’interazione. Il suo approccio diretto aiuta a gestire in modo efficiente numerose attività senza la necessità di una conoscenza tecnica approfondita, rendendolo un’alternativa molto interessante proprio al famoso chatbot ChatGPT.

Character.ai parlare con l’AI dalle diverse personalità

Character.ai è un chatbot unico e affascinante che si distingue dai tradizionali chatbot, pur mantenendo la potenza dell’intelligenza artificiale. Si tratta di una piattaforma che offre un tipo di comunicazione con l’intelligenza artificiale diversa, in quanto permette di conversare con personaggi storici, animati, famosi e persino di crearne dei propri.

Ovviamente, si tratta di una simulazione: pur facendo riferimento ai nomi dei personaggi, si chatta con personaggi generati dall’intelligenza artificiale. Questo aspetto rende la piattaforma particolarmente interessante dal punto di vista della scelta del personaggio, in quanto a seconda della personalità scelta, si avrà una conversazione completamente diversa. In questo modo, Character.ai offre un modo più divertente e coinvolgente di interagire con l’AI.

Copy.ai E ChatPDF: attività velocizzate con l’AI

Navigando tra gli strumenti per attività specifiche e mettendo da parte per un momento i chatbot, si entra in un mondo ancora più vasto e vario. Nel settore dei strumenti AI per il testo è possibile prendere in considerazione Copy.ai, che eccelle nel creare contenuti ideali per la vendita e il marketing. Accedendo a Copy.ai è possibile sfruttare l’intelligenza artificiale per la generazione di contenuti per i più svariati settori, ottimizzazione SEO e l’Email Marketing.

Nel contesto del testo, ma più precisamente della comprensione di un lungo documento, spicca invece ChatPDF che tra tutti gli strumenti AI si distingue perché è specializzato nell’estrazione e nella risposta a domande direttamente dai documenti PDF, anche lunghi e complessi. Un modo intelligente per velocizzare un’attività spesso noiosa e ottenere così la suddivisione delle molte informazioni di un testo in parti concise e comprensibili, rendendolo ideale sia per studenti che per professionisti.

Writesonic e Flawlessly.ai: dalla creazione alla correzione dei contenuti

Estrarre informazioni è certamente importante, ma è altrettanto comodo avere a disposizione uno strumento per correggere la grammatica e ChatGPT non è l’unica soluzione. Come alternativa si trova Flawlessly.ai che si presenta come una soluzione perfetta per coloro che necessitano di correggere rapidamente la grammatica di qualsiasi tipo di testo.

Infatti, Flawlessly offre correzioni e suggerimenti in tempo reale per migliorare qualità della scrittura e ottenere così contenuti perfetti e sempre accattivanti. Nello specifico, grazie alle funzioni AI Flawlessly.ai è possibile sfruttare la correzione di grammatica e ortografia e l’adattamento del tono della scrittura scegliendo tra formale, semi-formale, conversazionale. Tutto questo in un’interfaccia utente intuitiva che rende il lavoro veloce e pratico.

Ma non solo, per ottenere un supporto immediato sin dalla creazione del contenuto, l’alternativa pratica e veloce a ChatGPT è Writesonic Chat. Questa piattaforma è capace di generare contenuti in modo rapido ed efficace, sfruttando l’intelligenza artificiale per semplificare il processo di creazione dei contenuti. Le funzionalità principali di Writesonic includono la generazione di testi accurati e interessanti, la creazione di immagini basate su testo, il supporto per i comandi vocali e la generazione di contenuti professionali in modo rapido ed efficace.

Phind: per imparare a programmare

Nel settore affascinante, ma talvolta complesso, della programmazione, l’intelligenza artificiale come ChatGPT offre un supporto significativo. Tuttavia, esistono strumenti più specifici che consentono di sfruttare l’AI per apprendere la programmazione in modo più mirato.

In particolare, Phind si distingue come il principale strumento di supporto per comprendere i concetti di programmazione attraverso la conversazione. Infatti, Phing è una tra le piattaforme, accessibile gratuitamente, fondamentale per gettare le basi della programmazione sfruttando l’intelligenza artificiale.

iAsk.ai: la ricerca veloce e pratica con l’AI

Infine, ma non meno importante, iAsk.ai è una piattaforma completa che offre l’opportunità di interagire con l’intelligenza artificiale per una vasta gamma di attività. Questa piattaforma fornisce un’interfaccia semplificata che permette di comunicare velocemente con l’intelligenza artificiale.

Nell’utilizzo pratico, è sufficiente accedere al sito ufficiale di Ask.ai e inserire la propria richiesta all’AI nell’apposito spazio. Oltre a generare una risposta pertinente al prompt inserito, la piattaforma presenterà anche una serie di contenuti correlati come video, documenti e altro. Per un lavoro più specifico, è possibile navigare tra le diverse categorie presenti, come riepilogo, documenti, immagini e non solo. iAsk.ai risulta ideale per coloro che sono alla ricerca di un’alternativa a ChatGPT che sia comunque completa e funzionale.