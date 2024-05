Le 10 MIGLIORI OFFERTE hi-tech di oggi su Amazon

Alla soglia del fine settimana, ecco una carrellata delle migliori offerte hi-tech disponibili in questo momento su Amazon. Abbiamo scelto di spaziare dal mouse Logitech a 5 euro all’ultima generazione di Macbook Air al minimo storico. Ecco la selezione.

Offerte hi-tech su Amazon: le migliori 10 di oggi

Partiamo da un articolo indispensabile: il mouse. Il modello Logitech M100 è in offerta a tempo e lo paghi solo 5,49 euro. Vale la pena approfittarne anche per tenerlo come dispositivo di scorta o da conservare nella custodia del notebook.

Attiva il coupon e taglia a metà la spesa per allungare le mani su questo powerbank wireless da 10.000 mAh. A differenza degli altri, è magnetico e rimane agganciato al retro dello smartphone durante la ricarica.

Serve una nuova stampante multifunzione? Il modello HP Envy 6020e è in sconto del 46% con tre mesi di abbonamento Instant Ink inclusi.

A soli 79 euro, il monitor AOC con diagonale da 24 pollici e risoluzione Full HD è un vero affare, soprattutto se si considera l’audio integrato e il design con bordi ultrasottili.

Scende la spesa necessaria per Xiaomi Redmi 12: per lo smartphone Android oggi bastano 118 euro.

Chi cerca un top di gamma può approfittare dello sconto -39% sul Samsung Galaxy S23 con caricatore incluso.

Con l’estate alle porte (anche se dal meteo in molte parti d’Italia non si direbbe), la promozione -40% su JBL Charge 5 lo rende un must have. Il potente altoparlante Bluetooth portatile è l’ideale per le feste all’aperto, grazie alla resistenza ad acqua e polvere.

Già anche il prezzo dello zaino Lenovo per laptop, in offerta a -26% e con spazio a sufficiente per portatili dalla diagonale fino a 15,6 pollici.

Ne abbiamo di cuffie wireless? Ecco le Sony WH-CH720N con design over-ear e cancellazione del rumore in offerta a -26%.

Chiudiamo con il prezzo minimo storico del nuovo MacBook Air da 13 pollici con chip Apple M3. È in sconto del 19%, con un’offerta che farà gola a molti.

Consigliamo di verificare se le offerte qui elencate sono ancora valide visitando le singole schede dei prodotti. Inoltre, per gli importi più bassi potrebbe essere necessario l’abbonamento Amazon Prime (inizia subito i 30 giorni di prova) per ottenere la spedizione gratuita.