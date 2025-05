Le Apple AirPods Max in sconto ti portano su un altro pianeta con la loro qualità

Le ambitissime Apple AirPods Max arrivano finalmente in sconto per poter essere acquistate a prezzo speciale. Finalmente puoi mettere sulle orecchie un paio di cuffie wireless over ear dalla qualità eccellente e con un design supergalattico. Approfittane subito su Amazon dove, con lo sconto del 10%, le compri a soli 521 euro invece di 579 euro.

Apple AirPods Max: nate per vincere

Non ci giriamo intorno, le straordinarie Apple AirPods Max hanno un design che fa impazzire qualunque utente soprattutto gli amanti dei prodotti di casa Cupertino. Disponibili in questa colorazione mezzanotte sono di una bellezza disarmante e, essendo realizzate con materiali di prima qualità, non solo sono durature, leggere e dal comfort prolungato ma possono adattarsi a qualunque genere di orecchie senza mai provocare fastidi. In fin dei conti, quando spendi così tanto soldi, non puoi che fare affidamento su un prodotto di prima qualità.

Ma veniamo a noi, le cuffie appartengono alla categoria over ear e quindi avvolgono completamente il tuo padiglione auricolare. Grazie a questa caratteristica offrono già un isolamento naturale dal mondo esterno ma non manca all’appello la cancellazione attiva del rumore di livello Pro che puoi giostrare a piacimento attraverso la modalità trasparenza. Con audio spaziale personalizzato e comandi direttamente sui padiglioni, non fai a meno di niente neanche del microfono integrato che ti consente di parlare per ore e ore al telefono. Anche la batteria è più che ottima grazie alle sue 20 ore di ascolto che ti accompagnano in ogni gesto quotidiano.

Non perdere l’occasione di acquistare subito le Apple AirPods Max con sconto del 10% su Amazon e completa l’acquisto ad appena 521 euro scegliendo una delle colorazioni disponibili e non fartele scappare.