 Le bollette luce e gas ti terrorizzano? Con questa tariffa blocchi il prezzo di luce e gas per un anno
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Le bollette luce e gas ti terrorizzano? Con questa tariffa blocchi il prezzo di luce e gas per un anno

Prezzo bloccato e zero sorprese: perché la tariffa Octopus Energy è quella da scegliere in un mercato energetico sempre più complesso.
Le bollette luce e gas ti terrorizzano? Con questa tariffa blocchi il prezzo di luce e gas per un anno
Green Risparmio energetico
Prezzo bloccato e zero sorprese: perché la tariffa Octopus Energy è quella da scegliere in un mercato energetico sempre più complesso.

La situazione politica internazionale ha già generato un vero caos per quanto riguarda il mercato energetico e non sappiamo ancora per quanto a lungo si vedranno gli effetti sui rifornimenti e, nel caso specifico, sul prezzo delle bollette di luce e gas. Per questo optare per un’offerta a prezzo fisso è la mossa giusta per cautelarsi contro eventuali aumenti: con Octopus Fissa 12M di Octopus Energy puoi fare proprio questo e bloccare il prezzo della materia prima luce e gas per 12 mesi.

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I dettagli dell’offerta

Le condizioni economiche sono dunque estremamente competitive: avrai una tariffa luce monoraria a 0,1496 euro al kWh, perfetta se vivi la casa in modo costante e non sei interessato a differenze di prezzo per fasce orarie, mentre il gas sarà a 0,543 euro al Smc. In entrambi i casi avrai dei costi di commercializzazione da sommare in bolletta che corrispondono a soli 6 euro per la luce e 7 euro per il gas.

Non è previsto un intervento fisico sui contatori dato che la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al contratto precedente, seppur con la possibilità di richiederne una modifica dopo l’attivazione.

A proposito, la procedura di attivazione è 100% digitale e velocissima e ti richiederà appena 2 minuti: ti basterà avere a portata di mano una bolletta recente, lo smartphone, i dati personali e il metodo di pagamento preferito. A quel punto si occuperà di tutto Octopus, compresa la comunicazione della disdetta al tuo vecchio operatore: tutto questo senza interruzioni di servizio.

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Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 27 mar 2026

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Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
27 mar 2026
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