Le bollette luce e gas ti terrorizzano? Con questa tariffa blocchi il prezzo di luce e gas per un anno

La situazione politica internazionale ha già generato un vero caos per quanto riguarda il mercato energetico e non sappiamo ancora per quanto a lungo si vedranno gli effetti sui rifornimenti e, nel caso specifico, sul prezzo delle bollette di luce e gas. Per questo optare per un’offerta a prezzo fisso è la mossa giusta per cautelarsi contro eventuali aumenti: con Octopus Fissa 12M di Octopus Energy puoi fare proprio questo e bloccare il prezzo della materia prima luce e gas per 12 mesi.

I dettagli dell’offerta

Le condizioni economiche sono dunque estremamente competitive: avrai una tariffa luce monoraria a 0,1496 euro al kWh, perfetta se vivi la casa in modo costante e non sei interessato a differenze di prezzo per fasce orarie, mentre il gas sarà a 0,543 euro al Smc. In entrambi i casi avrai dei costi di commercializzazione da sommare in bolletta che corrispondono a soli 6 euro per la luce e 7 euro per il gas.

Non è previsto un intervento fisico sui contatori dato che la potenza del contatore luce e la classe del contatore gas rimarranno invariate rispetto al contratto precedente, seppur con la possibilità di richiederne una modifica dopo l’attivazione.

A proposito, la procedura di attivazione è 100% digitale e velocissima e ti richiederà appena 2 minuti: ti basterà avere a portata di mano una bolletta recente, lo smartphone, i dati personali e il metodo di pagamento preferito. A quel punto si occuperà di tutto Octopus, compresa la comunicazione della disdetta al tuo vecchio operatore: tutto questo senza interruzioni di servizio.