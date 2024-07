Le chiamate spam saranno solo un ricordo con Incogni

Giorno dopo giorno, siamo bombardati da chiamate spam. I truffatori rubano i nostri dati personali senza che neppure ce ne accorgiamo. Spaventoso, vero? Fortunatamente, abbiamo dalla nostra parte Incogni.

Finalmente, qualcuno ha pensato a un modo per proteggerci da quei fastidiosi broker di dati che vendono le nostre informazioni ai migliori offerenti. Ma come fa Incogni a fare quel che fa? Con uno schema complicatissimo che spiegheremo in modo semplice.

Addio chiamate spam con Incogni: ecco come

Incogni è nato con un solo obiettivo: rendere la nostra vita meno stressante eliminando i nostri dati dalle mani dei broker di dati. Questa meraviglioso tool è stato creato da Surfshark, e funziona automaticamente.

Piuttosto che affrontare personalmente ogni broker di dati, Incogni lo farà per te, invocando le richieste di cancellazione a destra e a manca. È come avere un esercito di avvocati che lavora notte e giorno per la nostra privacy.

Dopo aver inserito il tuo nome, e-mail e indirizzo, non dovrai fare altro. Con la praticità della dashboard, Incogni ti mostrerà quali broker hanno ricevuto le richieste di cancellazione, quali sono in corso e quali già completate. E ti terrà aggiornato sui progressi, mandando le richieste in automatico finché non verranno esaudite.

Una dei vantaggi recenti è la possibilità di cambiare indirizzo email tramite una semplice richiesta al team di Incogni. Anche la dashboard ha subito un ritocco: ora è più user-friendly e piena di grafici.

La dashboard ti mostra persino quanto tempo hai risparmiato, evitando di inviare richieste manualmente.

Se tutto questo non bastasse, Incogni si farà in quattro per inserire il tuo indirizzo email nelle liste di blocco dei broker, assicurandosi che non possano più vendere i tuoi dati così facilmente. E questo, miei cari lettori, è ciò che chiamiamo un vero colpo di genio nella lotta contro le chiamate spam. Ma quanto costa l’abbonamento? Con lo sconto del 50%, soltanto 6,99 euro al mese.