Le chiamate spam ti tormentano? Bloccale subito con questo servizio innovativo

Viviamo in un mondo iperconnesso, in cui i nostri dati personali vengono continuamente raccolti, condivisi e venduti senza il nostro esplicito consenso. Le conseguenze? Chiamate indesiderate, spam via email, messaggi truffaldini e il costante rischio di furti d’identità.

È proprio in questo scenario che nasce Incogni, un servizio innovativo pensato per aiutare chiunque voglia riprendere il controllo della propria privacy online. Con l’attuale promozione attiva, puoi accedere a uno dei servizi più efficaci sul mercato per la rimozione automatica dei dati personali dal web, a partire da 7,29 euro al mese.

Incogni: il tuo scudo contro spam, frodi e telemarketing

Incogni opera in modo semplice ma estremamente efficace. Dopo aver creato il proprio profilo e firmato un’autorizzazione digitale che consente alla piattaforma di agire per conto dell’utente, il servizio si occupa di inviare richieste di rimozione dei dati a oltre 250 database, tra pubblici e privati. Questi database includono anche i famigerati data broker, le aziende che raccolgono e rivendono le nostre informazioni per scopi pubblicitari o di marketing. Una volta attivato, Incogni agisce in autonomia, senza bisogno di intervento da parte dell’utente, e fornisce aggiornamenti mensili sull’avanzamento delle rimozioni.

Grazie a un sistema completamente automatizzato e gestito da esperti della privacy, Incogni consente di ridurre sensibilmente la reperibilità online, proteggere la propria identità e limitare i danni in caso di violazioni di dati. Con Incogni è possibile rimuovere indirizzi email, numeri di telefono e informazioni personali dai risultati di ricerca di Google, da siti pubblici, aziende assicurative, banche e altri potenzialmente rischiosi.

Tutti i vantaggi di Incogni in un solo abbonamento

La piattaforma propone diversi piani di abbonamento. Il piano Standard, a 7,29 euro al mese, offre rimozioni automatizzate da centinaia di siti. Il piano Unlimited, a 12,99 euro al mese, include rimozioni personalizzate illimitate e il supporto diretto di esperti. Per chi desidera estendere la protezione anche ai propri cari, sono disponibili i piani Family e Family Unlimited, rispettivamente a 15,49 euro e 25,49 euro al mese, con vantaggi significativi per la gestione centralizzata della privacy familiare.

Ogni abbonamento include assistenza continua 24 ore su 24, report mensili, e una garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni. A oggi, Incogni ha già completato oltre 150 milioni di richieste di rimozione dati, facendo risparmiare ai suoi utenti più di 187 ore di lavoro rispetto ai tentativi manuali.

Bloccare il telemarketing e proteggere la propria identità digitale non è mai stato così semplice ed efficace. Incogni ti permette di dire addio a chiamate indesiderate, email invadenti e minacce informatiche, tutto in pochi clic. Con la promozione attiva, puoi iniziare subito a liberarti dal sovraccarico digitale risparmiando fino a 305 euro l’anno. La tua privacy conta: riprendila oggi stesso con Incogni.