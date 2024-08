Le cuffie da gaming definitive (SteelSeries Arctis Nova Pro) sono SCONTATE di 80€!

Considerate come le migliori cuffie wireless pensate per i gamer, le SteelSeries Arctis Nova Pro sono davvero incredibili. Incredibili come l’offerta a tempo Amazon del 21%, la quale ti permetterà di averle per appena 299,99€, anziché 379,99€!

Tutte le caratteristiche delle cuffie SteelSeries

Le SteelSeries Arctis Nova Pro sono state scelte da campioni dell’e-sport come Faker, Rain, e James Baldwin. Se i migliori giocatori al mondo si affidano a queste cuffie per le loro competizioni, è chiaro che sono un must per chiunque voglia raggiungere livelli di prestazione simili.

Innanzitutto, la loro cancellazione attiva del rumore ti permetterà di isolarti dal chiasso esterno in modo da concentrarti esclusivamente sul gioco. Ma l’epicentro è rappresentato dai driver magnetici al neodimio, i quali ti permetteranno di percepire chiaramente ogni passo anche se furtivo, migliorando così i tuoi match.

E con il sistema Infinity Power, che utilizza due batterie intercambiabili, mentre una batteria alimenta le cuffie, l’altra si ricarica sulla base, assicurandoti così un’autonomia virtualmente illimitata. Potrai giocare dimenticando la preoccupazione di dover fare pause forzate per ricaricare il dispositivo.

Ma non è tutto: la connettività delle Arctis Nova Pro ti permette di collegare contemporaneamente fino a due dispositivi, passando facilmente tra PC, PlayStation, Switch, Mac e altri. E grazie al Bluetooth integrato, potrai connettere il tuo smartphone per ascoltare musica o rispondere alle chiamate senza dover interrompere le tue partite.

Vivi le tue sessioni di gaming in un modo completamente diverso grazie alle cuffie SteelSeries Arctis Nova Pro, proposte da Amazon a soli 299,99€: ben 80,00€ in meno rispetto al prezzo di listino!