 Le Friggitrici ad Aria in OFFERTA TOP al Cyber Monday di eBay
Le Friggitrici ad Aria in OFFERTA TOP al Cyber Monday di eBay

Le migliori friggitrici ad aria le trovi in offerta speciale durante questo Cyber Monday su eBay: approfittane per mangiare goloso, ma sano.
Tecnologia Casa e Domotica
Le migliori friggitrici ad aria le trovi in offerta speciale durante questo Cyber Monday su eBay: approfittane per mangiare goloso, ma sano.

Grazie al Cyber Monday di eBay le migliori Friggitrici ad Aria sono in offerta speciale. Ricordati di inserire il codice promozionale PSPRCYBER25 una volta messo l’articolo nel carrello per ottenere un extra sconto fino a 30 euro massimo.

Xiaomi Smart Air Fryer 4.5L a soli 42,99 euro con il coupon PSPRCYBER25!

Ariete 4639 Friggitrice ad aria 4,5L 1300W 8 programmi+Grill fino 200° a soli 43 euro con il coupon PSPRCYBER25!

FRIGGITRICE ELETTRICA AD ARIA SENZA OLIO TRISTAR FR9078 10 LT a soli 84,90 euro con il coupon PSPRCYBER25!

FRIGGITRICE AD ARIA PRINCESS 182476 8 LITRI a soli 66,90 euro con il coupon PSPRCYBER25!

FRIGGITRICE AD ARIA CALDA TRISTAR FR9071 AIRFRYER 2000W 8 LITRI a soli 57,90 euro con il coupon PSPRCYBER25!

FRIGGITRICE AD ARIA DCG FR4612D 11 LITRI 2 CESTELLI DA 5,5 LITRI 2800W a soli 100,90 euro con il coupon PSPRCYBER25!

FRIGGITRICE ELETTRICA AD ARIA AEROFRYER PRINCESS a soli 80,90 euro con il coupon PSPRCYBER25!

FRIGGITRICE AD ARIA XXL 10 LITRI DUALZONE FLEX 2800 WATT a soli 84,90 euro con il coupon PSPRCYBER25!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 1 dic 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
1 dic 2025
