Prendi al volo l'occasione per acquistare le migliori console di gioco al miglior prezzo solo per oggi su eBay risparmiando fino a 45€ con coupon.
Solo per oggi puoi acquistare le migliori console di gioco al miglior prezzo su eBay. Risparmia subito fino a 45 euro grazie al Coupon REGALI25 che offre un 10% di extra sconto sul prezzo già in promozione. Si tratta di un’occasione interessante da prendere al volo prima che le scorte si esauriscano.

Console Nintendo Switch 2 Black + Videogioco Mario Kart World a soli 459,90 euro con il coupon REGALI25!

NINTENDO SWITCH 2 NERO NUOVA EDIZIONE 2025 a soli 442,90 euro con il coupon REGALI25!

Nintendo Switch Console Portatile Touchscreen 6,2″ a soli 260,91 euro con il coupon REGALI25!

NINTENDO SWITCH OLED 64 GB a soli 296,61 euro con il coupon REGALI25!

CONSOLE SONY PLAYSTATION 5 PS5 SLIM 1TB a soli 442,90 euro con il coupon REGALI25!

CONSOLE SONY PS5 SLIM 825GB DIGITAL EDITION E CHASSIS FLOWERING FORTNITE a soli 355,49 euro con il coupon REGALI25!

CONSOLE SONY PLAYSTATION 5 PS5 SLIM E Chassis Digital Edition 825 GB + FC 26 a soli 367,91 euro con il coupon REGALI25!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 11 dic 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
11 dic 2025
