Le Mystery Box diventano digitali con EaseUs

Da diversi anni ormai è esplosa la mania delle Mystery Box, le quali vengono vendute ad un prezzo fisso e nascondono all'interno prodotti diversi e sconosciuti fino all'effettiva apertura del pacco. Grazie ad EaseUS però, tutto ciò diventa digitale e viene offerto a soli 9,99 dollari. All'interno saranno inclusi ovviamente i software sviluppati dalla stessa azienda, ma solo i più veloci riusciranno ad approfittare della promozione.

Di cosa si occupa EaseUS

Prima di affrontare il discorso relativo alle Mystery Box però, cerchiamo di capire quali software vengono messi a disposizione da EaseUS e come potrebbero effettivamente aiutare l'utente finale. La suddetta azienda si preoccupa di offrire programmi incentrati su sei macro aree: recupero dei dati, partizione della memoria, backup, trasferimento dati, multimedia e altri strumenti utili.

Tra i software più acquistati e famosi troviamo senza dubbio: MobiSaver, utile per recuperare tutti i dati cancellati dai dispositivi mobile Android e iOS (compatibile con Mac, PC Windows e smartphone e tablet Android), Data Recovery Wizard, necessario per recuperare i dati cancellati dal computer, MobiMover, molto utile per trasferire i dati tra diversi smartphone e tablet Android e iOS, Video Editor/Converter/Downloader, rispettivamente utili per modificare, convertire e scaricare filmati, Disk Copy, per clonare hard drive e LockMyFile per proteggere i propri documenti.

Cosa contengono le Mystery Box

Ovviamente non possiamo essere certi del contenuto di ogni scatola, ma quello che sappiamo è che ognuna di essere includerà un totale di ben sei software, tutti appartenenti alla categoria “Bestseller selezionati da EaseUS”. Molto probabilmente quindi, almeno uno dei software elencati in alto comparirà nel pacco.

Ricordiamo che il prezzo di queste Mystery Box sarà di soli 9,99 dollari, mentre i prezzi dei singoli software possono anche arrivare a superare i 90 dollari. Tuttavia, c'è da specificare che per ogni programma ci sarà una quantità limitata offerta. Scartati quindi i primi 1000 pezzi a disposizione per ogni software, non ce ne saranno più per tutti coloro che acquisteranno le scatole in futuro. Di conseguenza, soltanto i primi acquirenti potranno essere certi di ricevere il meglio del meglio.

In ogni caso, 1000 pezzi non sono assolutamente pochi e non è detto che non ci siano ancora i software più richiesti. Ovviamente però, più si ritarderà l'acquisto, minori saranno le possibilità di ricevere il prodotto sperato.