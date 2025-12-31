Le novità in arrivo a gennaio 2026 su Apple TV e come vederle gratis

Apple TV ha registrato una forte crescita nel corso del 2025, con tante produzioni di alta qualità che hanno debuttato sulla piattaforma. Il trend è destinato a continuare e anche a gennaio 2026 è previsto il debutto di diversi nuovi contenuti.

Ricordiamo che il servizio di Apple prevede un costo di 9,99 euro al mese ma è disponibile anche con 7 giorni di prova gratuita, accessibili a tutti i nuovi utenti che si iscrivono per la prima volta.

Da segnalare, però, per chi ha acquistato un nuovo dispositivo Apple negli ultimi 90 giorni c’è la possibilità di ottenere 3 mesi gratis di Apple TV. In ogni caso, non ci sono vincoli legati all’obbligo di rinnovo al termine del periodo promozionale garantito dalle offerte citate.

Per verificare la disponibilità di una delle promo basta raggiungere Apple TV tramite il box qui di sotto. Per chi ha già un account, c’è sempre la possibilità di crearne uno nuovo e sfruttare la prova gratuita.

Le novità in uscita a gennaio 2026

Tra le novità in uscita su Apple TV nel corso del mese di gennaio troviamo Teheran, con la terza stagione. Il debutto è previsto per il prossimo 9 gennaio 2026. Ecco il trailer ufficiale:

Appuntamento al prossimo 14 gennaio, invece, per il debutto della seconda stagione di Hijack, serie di successo con protagonista Idris Elba. Ecco il trailer della nuova stagione:

Bisognerà attendere il prossimo 21 gennaio, invece, per il debutto della stagione 2 di Nettare degli dei. Ecco il trailer della serie:

Una delle principali novità del mese di gennaio 2026 per Apple TV sarà, senza dubbio, la terza stagione di Shrinking che sarà disponibile a partire dal prossimo 28 gennaio. Ecco il trailer della nuova stagione:

Per i più piccoli, invece, dal 30 gennaio 2026 è previsto il debutto della seconda stagione di Yo Gabba GabbaLand. Ecco il trailer:

https://youtu.be/I76ri5kLLc4