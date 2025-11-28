Le Offerte Amazon del Black Friday disponibili fino a esaurimento scorte

Dai un’occhiata alle Offerte Amazon del Black Friday disponibili fino a esaurimento scorte. Devi essere veloce per confermarle prima che finiscano. Si tratta di occasioni imperdibili da prendere al volo.
Sony WH-1000XM5SA Edizione Speciale con Custodia Morbida Cuffie Wireless a soli 159,99 euro!
Sony WH-1000XM5SA Edizione Speciale con Custodia Morbida Cuffie Wireless con Noise Cancelling, Hi-Res Audio, Bluetooth, Chiamate nitide, Audio Hi-Res, Fino a 30 ore di batteria, iOS e Android – Nero
159,99€279,00€-43%
Samsung Galaxy Z Fold7 Smartphone AI pieghevole a soli 1.699 euro!
Samsung Galaxy Z Fold7 Smartphone AI pieghevole, 3 anni di Garanzia del produttore, RAM 12GB, 512GB, Display 6.5″/8″, Camera 200MP, Batteria a lunga durata, Jetblack [Versione italiana]
1.669,00€2.319,00€-28%
Hisense TV 65″ Mini-LED 144Hz 4K a soli 499 euro!
Hisense TV 65″ Mini-LED 144Hz 4K 2025 65E8Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144Hz Game Mode PRO, Dolby Atmos 2.1 con Subwoofer, Alexa Built-in, VIDAA Voice, lativù 4K, 65”
499,00€699,99€-29%
Philips Hue White & Col. Amb. E27 a soli 47,99 euro!
Philips Hue White & Col. Amb. E27 – Set di 2 starter con Smart Button 2 x 800 lm 75 W
74,99€149,99€-50%