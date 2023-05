Le Otto Montagne: guarda il film in streaming gratis

Premiato dalla giuria al Festival di Cannes, Le Otto Montagne da oggi è disponibile in streaming gratis su Prime Video per tutti coloro in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime attivo. Si tratta dell’adattamento cinematografico dell’omonimo romanzo scritto da Paolo Cognetti e pubblicato nel 2017, vincitore del Premio Strega.

Guarda il film Le Otto Montagne in streaming

Profondo e toccante, il lungometraggio si discosta da gran parte della produzione cinematografica contemporanea già per la scelta del formato, un 4:3 che favorisce lo sviluppo verticale delle riprese. Senza anticipare altro per non rovinare l’esperienza di visione (fortemente consigliata per chi non ha avuto modo di viverla sul grande schermo al suo debutto in sala), riportiamo di seguito una breve sinossi e il trailer distribuito nei mesi scorsi in occasione dell’arrivo nei cinema italiani.

Le Otto Montagne racconta la storia di un’amicizia. Un’amicizia nata tra due bambini che, divenuti uomini, cercano di prendere le distanze dalla strada intrapresa dai loro padri ma, per le vicissitudini e le scelte che si trovano ad affrontare, finiscono sempre per tornare sulla via di casa.

Luca Marinelli e Alessandro Borghi interpretano i due protagonisti principali, sette anni dopo aver recitato insieme nella pallicola Non Essere Cattivo diretta da Claudio Caligari. Nel cast di attori trovano posto anche Filippo Timi, Elena Lietti, Elisabetta Mazzullo, Lupo Barbiero, Cristiano Sassella, Elisa Zanotto, Andrea Palma e Surakshya Panta. Le riprese sono state effettuate in Valle d’Aosta, a Torino e in Nepal.

Affidato alla regia di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch, il film ha una durata pari a 147 minuti. Lo puoi guardare in streaming gratis su Prime Video se in possesso di un abbonamento ad Amazon Prime attivo.

