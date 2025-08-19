Le partite di Serie A a meno di 30€/mese su DAZN con MyClubPass: ne vale la pena?

In occasione della partenza del campionato di Serie A e per un periodo di tempo limitato, DAZN ha lanciato MyClubPass, il nuovo abbonamento che consente di seguire le partite della propria squadra del cuore per il campionato di Serie A.

Si tratta di una soluzione alternativa al piano Full che consente l’acceso a tutto il catalogo DAZN e, quindi, a tutte le partite di Serie A. Per accedere alla nuova promo basta visitare il sito ufficiale di DAZN, qui di sotto.

Quanto costa MyClubPass di DAZN

Per accedere a MyClubPass di DAZN ci sono due opzioni. La prima riguarda l’attivazione del piano annuale con pagamento mensile, dal costo di 29,99 euro al mese. La seconda, invece, è legata all’attivazione del piano annuale con pagamento in un’unica soluzione (ma è possibile optare anche per l’acquisto in 3 rate con PayPal oppure Klarna). In questo caso, il costo è di 329 euro.

Da valutare, però, c’è anche il piano Full che permette di seguire tutte le partite di Serie A con un costo leggermente più alto. In questo caso, è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

44,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli

con il piano mensile senza vincoli 34,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile

con il piano annuale con pagamento mensile 359 euro ovvero 29,92 euro al mese per 12 mesi con il piano annuale con pagamento all’attivazione e possibilità di pagare in 3 rate con PayPal oppure Klarna

Sia MyClubPass che il piano Full non prevedono la possibilità di guardare i contenuti da due dispositivi che non sono connessi alla stessa rete Internet. Per la doppia visione serve il piano Family, disponibile con i seguenti costi:

69,99 euro al mese con il piano mensile senza vincoli

con il piano mensile senza vincoli 59,99 euro al mese con il piano annuale con pagamento mensile

con il piano annuale con pagamento mensile 599 euro ovvero 49,91 euro al mese per 12 mesi con il piano annuale con pagamento all’attivazione e possibilità di pagare in 3 rate con PayPal oppure Klarna

Le offerte sono attivabili qui di sotto.