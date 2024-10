Le serie autunnali da non perdere su Apple TV+

L’autunno è arrivato, e con esso le nuove serie pronte a debuttare su Apple TV+. Se sei alla ricerca di nuove storie avvincenti da seguire nelle serate più fresche, Apple TV+ ha in serbo alcune uscite imperdibili. Tra drammi storici, avventure intense e un tocco di scienza, ecco le tre serie che non devi assolutamente perdere in questa stagione.

Lezioni di chimica – uscita il 13 ottobre

Una delle serie più attese di questo autunno è senza dubbio Lezioni di chimica, basata sull’omonimo best-seller di Bonnie Garmus. Ambientata negli anni ’50, la storia segue Elizabeth Zott, una scienziata brillante in un’epoca in cui la società si aspetta dalle donne più cucina che laboratorio. Quando il suo sogno di diventare una ricercatrice viene ostacolato, Elizabeth decide di condurre un programma televisivo di cucina con un approccio… decisamente scientifico. Interpretata da Brie Larson, la serie mescola dramma, femminismo e ironia, offrendo uno sguardo profondo sulle difficoltà e le lotte che le donne devono affrontare per affermarsi in ambienti dominati dagli uomini. Lezioni di chimica promette di essere una storia potente, capace di ispirare e far riflettere.

The Buccaneers – uscita l’8 novembre

Per gli amanti del dramma storico, The Buccaneers è una serie da tenere d’occhio. Basata sull’ultimo romanzo incompiuto di Edith Wharton, la serie segue un gruppo di giovani donne americane, ricche e affascinanti, che sbarcano a Londra nell’età vittoriana, decise a fare scalpore. Con una società britannica piena di regole rigide e un’attenzione ossessiva alla reputazione, queste giovani donne rappresentano un elemento di novità e ribellione. Il contrasto tra le convenzioni sociali e il desiderio di libertà delle protagoniste rende The Buccaneers un affresco vivace e attuale, anche se ambientato nel passato. Aspettati glamour, intrighi amorosi e una riflessione sulla posizione delle donne nella società.

The Mosquito Coast – nuova stagione dal 4 novembre

Dopo il successo della prima stagione, The Mosquito Coast ritorna con nuove avventure. Questa serie, ispirata al romanzo di Paul Theroux, segue le vicende di Allie Fox, un inventore idealista che decide di portare la sua famiglia in fuga verso il Centro America, lontano dal consumismo americano. Nella nuova stagione, i Fox dovranno affrontare pericoli sempre più grandi e mettere alla prova la loro determinazione mentre cercano di sopravvivere in un ambiente ostile. Con un mix di dramma familiare, suspense e avventura, The Mosquito Coast continua a esplorare le tensioni tra il desiderio di libertà e la necessità di protezione.