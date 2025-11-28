 Le Smart TV Hisense tra i 139€ a 400€ al Black Friday Amazon
Le Smart TV Hisense in offerta speciale al Black Friday tra i 139€ e i 400€ massimo per un intrattenimento incredibilmente conveniente.
Le Smart TV Hisense in offerta speciale al Black Friday tra i 139€ e i 400€ massimo per un intrattenimento incredibilmente conveniente.

Dai un’occhiata alle Smart TV Hisense in offerta speciale al Black Friday di Amazon. Scopri la nostra selezione! Scegliele tra i 179 e i 400 euro massimo! Goditi un intrattenimento completo a prezzo super conveniente.

Hisense TV 32″ QLED FHD 32E53NQT a soli 179 euro!

Hisense TV 32

Hisense TV 32″ QLED FHD 32E53NQT, Smart TV VIDAA U6, HDR10, Game Mode, Dolby Atmos, Works with Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù

179,00269,00€-33%

Hisense TV 32″ HD Ready 2025 32E43QT a soli 139 euro!

Hisense TV 32

Hisense TV 32″ HD Ready 2025 32E43QT, Smart TV VIDAA U8, Airplay2, Game Mode, Works with Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù, 32”, 2025 LED

139,00199,00€-30%

Hisense TV 50″ QLED 4K 2025 50A72Q a soli 349 euro!

Hisense TV 50

Hisense TV 50″ QLED 4K 2025 50A72Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, 50”

349,00449,00€-22%

Hisense Smart TV QLED 43″ 4K 43E7Q PRO a soli 329 euro!

Hisense Smart TV QLED 43

Hisense Smart TV QLED 43″ 4K 43E7Q PRO, Smart TV VIDAA, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144hz Game Mode PRO, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K

329,00399,00€-18%

Hisense Smart TV 50″ 4K Ultra HD 50E63QT a soli 274 euro!

Hisense Smart TV 50

Hisense Smart TV 50″ 4K Ultra HD 50E63QT, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K

274,00299,00€-8%

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
28 nov 2025
