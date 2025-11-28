Le Smart TV Hisense tra i 139€ a 400€ al Black Friday Amazon

Dai un’occhiata alle Smart TV Hisense in offerta speciale al Black Friday di Amazon. Scopri la nostra selezione! Scegliele tra i 179 e i 400 euro massimo! Goditi un intrattenimento completo a prezzo super conveniente.
Hisense TV 32″ QLED FHD 32E53NQT a soli 179 euro!
Hisense TV 32″ QLED FHD 32E53NQT, Smart TV VIDAA U6, HDR10, Game Mode, Dolby Atmos, Works with Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù
179,00€269,00€-33%
Hisense TV 32″ HD Ready 2025 32E43QT a soli 139 euro!
Hisense TV 32″ HD Ready 2025 32E43QT, Smart TV VIDAA U8, Airplay2, Game Mode, Works with Alexa, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù, 32”, 2025 LED
139,00€199,00€-30%
Hisense TV 50″ QLED 4K 2025 50A72Q a soli 349 euro!
Hisense TV 50″ QLED 4K 2025 50A72Q, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10+, Game Mode Plus, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K, 50”
349,00€449,00€-22%
Hisense Smart TV QLED 43″ 4K 43E7Q PRO a soli 329 euro!
Hisense Smart TV QLED 43″ 4K 43E7Q PRO, Smart TV VIDAA, Dolby Vision IQ, HDR 10+ Adaptive, 144hz Game Mode PRO, Dolby Atmos, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
329,00€399,00€-18%
Hisense Smart TV 50″ 4K Ultra HD 50E63QT a soli 274 euro!
Hisense Smart TV 50″ 4K Ultra HD 50E63QT, Smart TV VIDAA U8, Dolby Vision, HDR 10, Game Mode Plus, Alexa Built-in, VIDAA Voice, Tuner DVB-T2/S2 HEVC 10, lativù 4K
274,00€299,00€-8%