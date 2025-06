Le Sony ULT WEAR ti isolano dal mondo intero con audio spettacolare (-38%)

Audio spaziale e isolamento totale con le Sony ULT WEAR sulle tue orecchie. Queste cuffie Over Ear sono Bluetooth e di qualità elevatissima per poterle indossare sempre e non farne a meno. Anche perché hanno un’autonomia di 30 ore che rende le ricariche una tantum e si connettono sia ad Android che iOS all’istante. Lo sconto del 38% su Amazon è il momento giusto per acquistarle, scegli una delle 3 colorazioni disponibili (Bianche, nere e grigio/verde militare) e aggiungile al carrello per soli 122,98 euro invece di 199 euro.

Sono belle esteticamente e sono anche di qualità. Ovviamente SONY è una garanzia in questo campo e sebbene ti faccia spendere un po’ di più dei modelli più convenzionali, almeno puoi sapere di avere sulle orecchie un paio di cuffie Bluetooth che ti teletrasportano altrove. Con connettività istantanea sia su Android che iOS, sono dotate di multipoint e di applicazione dedicata grazie a cui puoi modificare varie impostazioni e funzioni. Leggere e dotate di archetto regolabile, una volta indossate sono confortevoli e pratiche.

Non solo fumo ma anche arrosto. I driver da 40mm traducono ogni brano in un’esperienza sensazionale tanto da farti sembrare in prima persona con i tuoi cantanti preferiti. Potenzia la riproduzione con l’ULT Power Sound ossia un tasto che ti permette di attivare i bassi ancora più potenti per sentirti come un concerto anche se sei semplicemente a casa. Nel mentre la cancellazione del rumore che ti isola dal caos esterno ma se hai bisogno di rimanere vigile, la modalità Ambient è a tua disposizione. Tra microfoni che catturano la tua voce in modo cristallino e in alta qualità e una batteria che dura 30 ore complessivamente, queste cuffie sono tra le migliori sul mercato.

A soli 122,99 euro su Amazon, le Sony ULT WEAR sono le cuffie Bluetooth a cui non rinunciare. Collegati in pagina per approfittare dello sconto del 38% e acquistale con un solo click in una delle 3 colorazioni disponibili.