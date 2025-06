Le tariffe dell'offerta Octopus Fissa 12 Mesi saranno valide fino al 25 giugno

Sta per scadere la validità delle tariffe legate all’offerta Octopus Fissa 12 Mesi. Per approfittare dei prezzi ultra-concorrenziali occorre sottoscrivere la fornitura entro il 25 giugno 2025, dopo questa data infatti ci sarà un rinnovo dei prezzi e con ogni probabilità quest’ultimi saranno visti al rialzo alla luce degli ultimi eventi in Medio Oriente.

Octopus Energy si conferma come uno dei fornitori energetici più convenienti nel mercato libero italiano. L’azienda britannica deve il suo successo anche a una politica dei costi chiara e trasparente, che porta i consumatori a riporre la loro fiducia sul marchio. A questo proposito confermiamo che al termine dei 12 mesi è possibile scegliere di nuovo l’offerta più conveniente, al contrario di quanto accade con gli altri fornitori.

Il riepilogo delle tariffe di Octopus Fissa 12 Mesi in scadenza il 25 giugno

Ecco un veloce riepilogo delle tariffe in scadenza mercoledì 25 giugno per l’offerta luce e gas Octopus Fissa 12M a prezzo bloccato per un anno.

Luce

materia prima luce: 0,1232 euro/kWh (costo bloccato per 12 mesi)

(costo bloccato per 12 mesi) servizi di commercializzazione: 84 euro l’anno

Gas

materia prima gas: 0,453 euro/Smc (costo bloccato per 12 mesi)

(costo bloccato per 12 mesi) servizi di commercializzazione: 84 euro l’anno

Gli altri costi presenti in bolletta e indipendenti dal fornitore Octopus Energy sono le spese legate alle imposte, agli oneri di sistema, agli oneri di regolazione, e al trasporto e alla gestione del contatore.

Octopus Fissa 12 Mesi rimane una delle offerte luce e gas più convenienti da sottoscrivere in questo mese di giugno, nonché una delle ultime possibilità per bloccare il costo della materia prima a un prezzo ancora concorrenziale e che non tiene conto della guerra tra Israele e Iran (le attuali tariffe in scadenza erano state presentate prima dell’inizio del conflitto, ndr).

