Le ultime uscite su Apple TV+ (che puoi provare gratis per 7 giorni)

Due novità importanti nel catalogo di Apple TV+ usciranno in questi giorni. Oltre ai centinaia di titoli già presenti nella piattaforma. Di cosa si tratta? Della terza stagione di Loot – Una fortuna e di Mr. Scorsese, ovvero la docuserie sul registra e produttore cinematografico americano Martin Scorsese.
In questo articolo andiamo a vedere nel dettaglio cosa propongono entrambi i contenuti, ma prima vogliamo dirti una cosa importante. E cioè che in questo momento puoi provare Apple TV+ gratis per 7 giorni: un periodo temporale perfetto per “testare” la piattaforma ed eventualmente decidere di proseguire con l’abbonamento.
Le imminenti novità di Apple TV+
Si parte mercoledì 15 ottobre con la terza stagione di Loot – Una fortuna, serie con Maya Rudolph, vera stella della comicità statunitense. L’attrice interpreta Molly Wells, che ha ottenuto la cifra di 87 miliardi di dollari in seguito al’accordo di divorzio dal marito John Novak, con cui era legata in matrimonio da 20 anni.
In questo terzo capitolo Molly è al comando della Wells Foundation, organizzazione filantropica per aiutare le persone più bisognose. La volontà della donna rimane sempre quello di donare l’immensa fortuna che ha ottenuto. Primi due episodi il 15 ottobre, poi uno nuovo ogni mercoledì.
Venerdì 17 ottobre sarà la volta di Mr. Scorsese, docuserie che andrà a ripercorrere vita e carriera di Martin Scorsese, leggendario regista tra i più acclamati di tutti i tempi. Il documentario, diretto dalla regista Rebecca Miller, si divide in cinque parti.
Ribadiamo la promozione del momento: Apple TV+ gratis per 7 giorni. Poi, 9,99€ al mese. Per maggiori informazioni e per attivare la prova gratuita basta andare sulsito di Apple TV+.